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Ağaç parçalarından eşya yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Halil Sungur (72), topladığı ağaç parçaları ve köklerini işleyerek, eşyalara dönüştürüyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Halil Sungur (72), topladığı ağaç parçaları ve köklerini işleyerek, eşyalara dönüştürüyor. Sungur, 40 yıl boyunca 110'un üzerinde eşya yaptığını söyledi.

İslahiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçili Mahallesi'ne, 7 yıl önce emekli olduktan sonra yerleşen, 5 çocuk babası Halil Sungur, doğadan topladığı ağaç parçaları ile köklerini işliyor. Dekoratif ürünler, masa, sehpa, abajur ve tablo gibi kullanılabilir eşyalar yapan Sungur, evde bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi. Eşya yapmak için günlerce uğraştığını anlatan Halil Sungur, "40 yıl önce hobi olarak başladım. Yolda giderken görüp, 'Ben bundan şu şekli verebilirim' diye karar verdiğim ağaç parçalarını ve köklerini kucaklayarak veya arabama atarak evime getiririm. Hayal ettiğim şekli verebilmek amacıyla bazen günlerce uğraşıyorum. Emekli olduktan sonra daha fazla zaman ayırdığım ahşap işi, eşimi de kaybettikten sonra tek uğraşım oldu. Duyup, merak edip, beni görenler, yolda doğada bir ağaç parçası görseler hemen beni arayıp, 'Gel bak, işine gerekli olanları al' derler" dedi.

Yaptığı eşyaları sergilemek istediğini de dile getiren Halil Sungur, kendisine fırsat verilirse sergi açarak, eserlerini öğrencilerle paylaşmak istediğini kaydetti.

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