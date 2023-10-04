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  4. Ağaca asılı halde bulundu! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti...

Ağaca asılı halde bulundu! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti...

04.10.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de U.M. isimli 29 yaşındaki bir şahıs, ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağaca asılı halde bulunan U.M.'nin sosyal medya hesabındaki profiline yazdığı yazı ise kahretti. U.M'nin profiline "karanlıktayım anne" yazdığı görüldü. Şahsın cenazesi ağaçtan indirilerek morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca asılı halde bulundu! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti...

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah uyanan vatandaşlar refüjde bulunan bir ağaca asılı şahıs gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin U.M. (29) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirilerek, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PROFİLİNE "KARANLIKTAYIM ANNE" YAZMIŞ

Ağaca asılı halde bulunan U.M.'nin sosyal medya hesabındaki profiline "karanlıktayım anne" yazdığı görüldü.

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(İHA)

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