Ağacın minibüsün üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın servis minibüsünün üzerine devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sağanağın etkili olduğu Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda Abidin Bulat'a ait 09 P 0020 plakalı park halindeki servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.
Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın park halindeki okul taşıtının üzerine devrilmesi yer alıyor.
HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!
IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum