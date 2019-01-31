HABER

Ağacın minibüsün üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 02:51 | Son Güncelleme

Ağacın minibüsün üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın servis minibüsünün üzerine devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağanağın etkili olduğu Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda Abidin Bulat'a ait 09 P 0020 plakalı park halindeki servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın park halindeki okul taşıtının üzerine devrilmesi yer alıyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralıGöktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ devrilme güvenlik kamerası okul taşıtı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mardin'de HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

MGK'dan Suriye ve terörle mücadele vurgusu

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.