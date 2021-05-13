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Ağaçtan meyve yerine şeker topladılar!

13.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da üç çocuk babası Bülent Keser, koronavirüs nedeniyle tam kapanma uygulanan bayram sürecinde bayram şekeri toplayamayan çocuklar için ilginç bir sürprize imza attı. Evinin bahçesindeki ağacı şekerlerle donatan 45 yaşındaki Keser, çocukları mutlu etti. Ağaçtan bol bol bayram şekeri toplayan çocuklar, Keser'e teşekkür etti.

Ağaçtan meyve yerine şeker topladılar!

Erciş'te yaşayan Bülent Keser, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerden bayram şekeri toplayamayan çocuklar için farklı bir yöntem uyguladı. Keser, mahallede bayramlaşmaya gelen çocukların alması için, evinin bahçesindeki ağaca iplerlebayram şekeri astı.

"HEM KENDİ SAĞLIĞIMIZI HEM ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Keser, çocukların bayram şekeri için ev ziyaretleri yaptıklarında birebir iletişim kurmamak adına böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle biz vatandaşlar bazı tedbirler almamın gerektiğini düşünerek, evin bahçesinde bulunan ağaca iplere bağlı bayram şekeri iliştirdim. Bu yöntemle hem kendi sağlığımızı güvence altına aldım, hem de çocukların sağlığını düşündüm. Kültürümüzün bir parçası olan Ramazan bayramını daha heyecanlı yaşamak ve çocukların heyecanına karşılık vermek için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çocuklar evimize geldiğinde ağaca asılı bayram şekerlerinden alıp, yanına bıraktığımız kolonyadan kullanma şansı buluyor. Ayrıca ağaçta çocukları karşılayan 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız olsun çocuklar' yazılı bir not bulunuyor. İnşallah bayram sonrası vakalar azalır ve biz eski günlerimize döneriz" dedi.

"AĞACI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Bayram şekerini alan Şüheyda Öncer ise "Ağaca asılı şeker görünce şaşırdık. Akşamdan hazırlığımız yapıp, kıyafetlerimizi giyip, heyecanla bekledik. Arkadaşlarımla bayram şekeri için geldiğimiz komşumuzun bahçesindeki asılı şekerlerden alıp, birbirimize kolonya ikramında bulunduk. 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız kutlu olsun çocuklar' yazılı not ile karşılanmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Van

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