Ağda şakası hıçkırıklara boğdu! Uyurken kaşlarınıza ağda yapıştırılsa ne hissedersiniz?

Eşi Cristal'in uyuduğu sırada kaşlarına ağda bandı yapıştıran YouTuber Niko Can, ''kaşsız bir eşle dolaşmanın zamanı geldi, beni boşayabilir'' diyerek bir şaka videosu çekti.

Kanepede uyuyan Cristal, durumun gerçekliğini fark ettiğinde hemen ağlamaya başladı ve söylediği ilk şey ''Aptal mısın, bunu neden yapıyorsun?'' oldu.

Niko'nun yaptığı şeyden keyif alarak eşine şöyle diyor: ''Seni seviyorum bebeğim ve seni kaşsız olarak seveceğim. Sana artık başka hiçbir erkek bakmaz, sevdiğin erkek sadece ben olacağım.''

Cristal'ın ağlamaya devam ederek, bu hiç iyi bir şey değil. Bunu nasıl çıkaracağım? Kaşım olmayacak diyor.

Karısının ağlamasına daha fazla dayanamayan Niko, ağda bandına çift taraflı bant yapıştırdığını söyleyerek eşini sakinleştirmeye çalışıyor. Bandı dikkatli bir şekilde çıkaran kadın, bunun gerçekten bir şaka olduğuna kaşlarını yerinde gördükten sonra inanıyor.

Beş bin kişiden yorum alan video Niko'ya yapılan eleştirilerle doluydu. Videoya yorum yapan bir kadın, ''Cristal ile birlikte ben de ağladım. Aman Allah'ım bu korkunç'' diyerek dikkat çekti.





