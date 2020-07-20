Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Uzun süreli etkisi nedeniyle istenmeyen tüyler için sık sık uygulanan yöntemlerden biri olan ağdanın ciltte yarattığı irritasyon ve yanıkları önlemek bazı püf noktalar ile mümkün. Hem kötü bir görünüme sebep olan hem de size acı veren ağda yanıklarının etkisini azaltmak için uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini bu yazımızda sizler için derledik...

AĞDA BÖLGESİNİ TEMİZ TUTUN

Ağda yanığını önlemek, alınan birkaç tedbirle mümkün olsa da bazen maalesef bu önlemler de yeterli olmuyor. Eğer ağda sonrası yüzünüzde ve vücudunuzda ağda yanığı oluştuysa yanık oluşan bölgenin üzerinde kalan ağda kalıntılarını alın ve bu bölgeyi su ile ıslattığınız temiz bir bezle silin. Bunun yanı sıra aşırı soğuk olmamasına dikkat ederek bu bölgeyi serin su ile de yıkayabilirsiniz. Ardından temizlemiş olduğunuz bölgeyi kurutun.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Yanık oluşan bölgelere buz torbası ile yapacağınız soğuk kompres bu bölgede oluşan acıyı azaltır. Ağda işleminin ardından 10 dakika boyunca soğuk komprese devam edebilirsiniz.

YAĞLI SÜT UYGULAYIN

Ağda yanığı oluşan bölgeyi nemlendirmeniz çok önemli. Temiz bir gazlı beze ya da pamuğa döktüğünüz yağlı süt ile ağda yanığı oluşan bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Süt ve içerisinde bulunan yağ, nem kaybeden ve bu nedenle gerilen yanık bölgesine ihtiyacı olan sıvıyı sağlayarak kaybolan nemi geri getirir.