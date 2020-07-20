KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ağda, hem kadınlar hem de erkekler tarafından istenmeyen tüylerden kurtulmak için uygulanan yöntemlerden biri. Ciltteki ölü deriyi de söküp attığından hayalimizdeki pürüzsüz görünüme ağda ile kavuşabiliyoruz. Ne yazık ki ağda, yanık ve kızarıklık gibi bazı cilt bakım sorunlarına da neden olabiliyor. Hatta ilerleyen evrelerde güneş ile temas ederse güneş lekelerine ortam hazırlıyor.

Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Uzun süreli etkisi nedeniyle istenmeyen tüyler için sık sık uygulanan yöntemlerden biri olan ağdanın ciltte yarattığı irritasyon ve yanıkları önlemek bazı püf noktalar ile mümkün. Hem kötü bir görünüme sebep olan hem de size acı veren ağda yanıklarının etkisini azaltmak için uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini bu yazımızda sizler için derledik...

AĞDA BÖLGESİNİ TEMİZ TUTUN

Ağda yanığını önlemek, alınan birkaç tedbirle mümkün olsa da bazen maalesef bu önlemler de yeterli olmuyor. Eğer ağda sonrası yüzünüzde ve vücudunuzda ağda yanığı oluştuysa yanık oluşan bölgenin üzerinde kalan ağda kalıntılarını alın ve bu bölgeyi su ile ıslattığınız temiz bir bezle silin. Bunun yanı sıra aşırı soğuk olmamasına dikkat ederek bu bölgeyi serin su ile de yıkayabilirsiniz. Ardından temizlemiş olduğunuz bölgeyi kurutun.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Yanık oluşan bölgelere buz torbası ile yapacağınız soğuk kompres bu bölgede oluşan acıyı azaltır. Ağda işleminin ardından 10 dakika boyunca soğuk komprese devam edebilirsiniz.

YAĞLI SÜT UYGULAYIN

Ağda yanığı oluşan bölgeyi nemlendirmeniz çok önemli. Temiz bir gazlı beze ya da pamuğa döktüğünüz yağlı süt ile ağda yanığı oluşan bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Süt ve içerisinde bulunan yağ, nem kaybeden ve bu nedenle gerilen yanık bölgesine ihtiyacı olan sıvıyı sağlayarak kaybolan nemi geri getirir.

ALOE VERA JELİ SÜRÜN

Aloe vera jelinin cilde faydaları saymakla bitmez. Diğer işlemlerin ardından aloe vera jelinin ağda yanığı oluşan bölgeye uygulanması, bu bölgedeki yanıkların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur. Eğer evde aloe vera jeli yoksa bebe yağı ya da vazelin de aynı işlevi görür. Ağda yanığı olan bölgeye ikisinden birini uygulayarak ilgili bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.

BÖLGEYE KREM SÜRÜN

Ağda yanığı olan bölgeyi nemlendirmeye yardımcı olacak doğal yağlar dışında, oluşmuş kızarıklığı gidermek ve acınızı hafifletmek için anestezik özellikler barındıran bir krem uygulayabilirsiniz. Bu kremler bölgeyi uyuşturarak kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

UZMAN CİLT HEKİMİNİZE DANIŞIN

Eğer ağda yanıklarınız çok derin değilse söz ettiğimiz uygulamaları yaptıktan sonra oluşan kızarıklıklar birkaç saat içinde kaybolacaktır. Ancak ciddi deri yanıklarınız oluştuysa, cildiniz su topladıysa ya da bölgede yoğun bir ağrı söz konusuysa alanında uzman bir cilt hekiminden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü bu yanıklar tedavi edilmediğinde ciddi güneş lekelerine ve kanser gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Asyalı kadınların sırları bunda saklı! Yıllardır kullanıyorlarAsyalı kadınların sırları bunda saklı! Yıllardır kullanıyorlar
Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...Bu yöntemlerle topuk dikeninden kurtulabilirsiniz! Epsom tuzu, keten tohumu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Şeyma Subaşı'dan dergi kapağı için bikinili poz!

Şeyma Subaşı'dan dergi kapağı için bikinili poz!

Günlük Burç Yorumları (20 Temmuz 2020 Pazartesi)

Günlük Burç Yorumları (20 Temmuz 2020 Pazartesi)

Haftalık Burç Yorumları ( 20 - 26 Temmuz Haftası 2020)

Haftalık Burç Yorumları ( 20 - 26 Temmuz Haftası 2020)

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saç uzatmada soğan suyu mucizesi! Bu 5 harika tarifi uygulayarak...

Saç uzatmada soğan suyu mucizesi

Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Asyalı kadınların sırları bunda saklı! Yıllardır kullanıyorlar

Siyah nokta temizleme için bitkisel çözümler! Kökünden çözeceksiniz

Sorunu kökünden çözeceksiniz

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.