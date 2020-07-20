Ağda yanığından hangi yöntemlerle kurtulduğuna inanamayacaksınız! Meğer çok kolaymış...

Uzun süreli etkisi nedeniyle istenmeyen tüyler için sık sık uygulanan yöntemlerden biri olan ağdanın ciltte yarattığı irritasyon ve yanıkları önlemek bazı püf noktalar ile mümkün. Hem kötü bir görünüme sebep olan hem de size acı veren ağda yanıklarının etkisini azaltmak için uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini bu yazımızda sizler için derledik...
Ağda yanığını önlemek, alınan birkaç tedbirle mümkün olsa da bazen maalesef bu önlemler de yeterli olmuyor. Eğer ağda sonrası yüzünüzde ve vücudunuzda ağda yanığı oluştuysa yanık oluşan bölgenin üzerinde kalan ağda kalıntılarını alın ve bu bölgeyi su ile ıslattığınız temiz bir bezle silin. Bunun yanı sıra aşırı soğuk olmamasına dikkat ederek bu bölgeyi serin su ile de yıkayabilirsiniz. Ardından temizlemiş olduğunuz bölgeyi kurutun.
Yanık oluşan bölgelere buz torbası ile yapacağınız soğuk kompres bu bölgede oluşan acıyı azaltır. Ağda işleminin ardından 10 dakika boyunca soğuk komprese devam edebilirsiniz.
Ağda yanığı oluşan bölgeyi nemlendirmeniz çok önemli. Temiz bir gazlı beze ya da pamuğa döktüğünüz yağlı süt ile ağda yanığı oluşan bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Süt ve içerisinde bulunan yağ, nem kaybeden ve bu nedenle gerilen yanık bölgesine ihtiyacı olan sıvıyı sağlayarak kaybolan nemi geri getirir.
Aloe vera jelinin cilde faydaları saymakla bitmez. Diğer işlemlerin ardından aloe vera jelinin ağda yanığı oluşan bölgeye uygulanması, bu bölgedeki yanıkların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur. Eğer evde aloe vera jeli yoksa bebe yağı ya da vazelin de aynı işlevi görür. Ağda yanığı olan bölgeye ikisinden birini uygulayarak ilgili bölgenin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.
Ağda yanığı olan bölgeyi nemlendirmeye yardımcı olacak doğal yağlar dışında, oluşmuş kızarıklığı gidermek ve acınızı hafifletmek için anestezik özellikler barındıran bir krem uygulayabilirsiniz. Bu kremler bölgeyi uyuşturarak kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.
Eğer ağda yanıklarınız çok derin değilse söz ettiğimiz uygulamaları yaptıktan sonra oluşan kızarıklıklar birkaç saat içinde kaybolacaktır. Ancak ciddi deri yanıklarınız oluştuysa, cildiniz su topladıysa ya da bölgede yoğun bir ağrı söz konusuysa alanında uzman bir cilt hekiminden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü bu yanıklar tedavi edilmediğinde ciddi güneş lekelerine ve kanser gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.
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