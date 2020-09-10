KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Ağdanın acıtmaması için uygulamanız gereken 5 püf noktası

Ağdanın acıtmaması için uygulamanız gereken 5 püf noktası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için en çok başvurulan yol ağda yapımıdır. Yöntem klasik ancak tüyleri yok etme konusunda oldukça etkilidir. Ağdanın dezavantajı ise yapım aşamasında verdiği acı... Bu acıdan kurtulmanın yolunu sizler için araştırdık, buyursunlar.

Ağdanın acıtmaması için uygulamanız gereken 5 püf noktası

Acısız ağda yapmak kulağa zor gibi gelse de aslında bu püf noktaları sayesinde mümkün. Ağda ile alınan tüyler geç uzar, tene pürüzsüzlük kazandırır. Şu can acısından kurtulduktan sonra her şey çok daha güzel olacak değil mi? :) Öyleyse başlayalım.

AĞDA ÖNCESİ SICAK BİR DUŞ ALIN

Canınızın daha az yanmasını istiyorsanız ağda öncesi sıcak bir duş alın. Kıl kökleri yumuşadıktan sonra kılların çekilmesi daha kolay olacaktır.

AĞDADAN ÖNCE PUDRALAMA YAPIN

Teniniz nemli olsun ya da olmasın. Mutlaka ağda yapacağınız bölgeyi pudralamalısınız. Pudralı bölgeye sürdüğünüz ağda tek bir çekişte neredeyse tüylerin tamamını alır.

REGL DÖNEMİNDEN GÜN ÖNCE VE GÜN SONRA AĞDA YAPMAYIN

Regl döneminde acı eşiği yükselir, teniniz çok daha fazla hassaslaşır. Adet gününüzden gün önce ve gün sonra ağda yapmayın. Acı eşiğinizin en yüksek olduğu bu iki dönemi sakin geçirin.

ACISIZ AĞDA İÇİN KÜÇÜK BÖLGELERDEN BAŞLAYIN

Ağda yaparken küçük bölgelerden işe başlamak acı hissini acıtır. Geniş bölgelerden ağdayı çekmek canınızı olduğundan daha fazla yakar. Bunun için önce küçük yerlerden tek çekimlik ağda yaparak işe başlayın.

ODAĞINIZI DAĞITIN

Ağda yaparken sevdiğiniz bir diziyi, ya da dinlemekten zevk aldığınız bir müziği açın. Odağınızı sadece ağda yapılan bölgeye verirseniz acı hissiyatınız da artar. Başkası ağda yapıyorsa da sevdiğiniz bir kitabı okuyarak acı eşiğinizi yine en aza indirebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız!
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı ilk görüntüler!
Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı ilk görüntüler!
Nusret abarttı! Altınlı etten sonra şimdi de...
Nusret abarttı! Altınlı etten sonra şimdi de...
Marifetleri şaşkına çeviriyor! Püskürttüğünüz anda...
Marifetleri şaşkına çeviriyor! Püskürttüğünüz anda...
Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...
Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...
Çıkan kire inanamayacaksınız! Bu sihirli formül sayesinde...
Çıkan kire inanamayacaksınız! Bu sihirli formül sayesinde...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...
Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oje sürdükten 10 saat sonra bakın vücudunuzda neler oluyor?
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sahte gamze nasıl yapılır? Yanak gamzesi yapmanın 4 yolu
Sahte gamze nasıl yapılır?
Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız! Bu ağrının nedeni...
Bir daha ıslak saçla uyumayacaksınız!
Makyaj mendili kullanıyorsanız hemen bırakın!
Kullanıyorsanız hemen bırakın!
Estetik paranız cebinize kalsın! Gıdıyı tamamen eriten 4 hareket
Hareketi kesinlikle uygulayın! Gıdıyı yerle bir ediyor
Selülit probleminden kurtulmanızı sağlayacak 7 mucize besin!
Etkisine inanamayacaksınız!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.