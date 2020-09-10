Ağdanın acıtmaması için uygulamanız gereken 5 püf noktası

Acısız ağda yapmak kulağa zor gibi gelse de aslında bu püf noktaları sayesinde mümkün. Ağda ile alınan tüyler geç uzar, tene pürüzsüzlük kazandırır. Şu can acısından kurtulduktan sonra her şey çok daha güzel olacak değil mi? :) Öyleyse başlayalım.

AĞDA ÖNCESİ SICAK BİR DUŞ ALIN

Canınızın daha az yanmasını istiyorsanız ağda öncesi sıcak bir duş alın. Kıl kökleri yumuşadıktan sonra kılların çekilmesi daha kolay olacaktır.

AĞDADAN ÖNCE PUDRALAMA YAPIN

Teniniz nemli olsun ya da olmasın. Mutlaka ağda yapacağınız bölgeyi pudralamalısınız. Pudralı bölgeye sürdüğünüz ağda tek bir çekişte neredeyse tüylerin tamamını alır.

REGL DÖNEMİNDEN GÜN ÖNCE VE GÜN SONRA AĞDA YAPMAYIN

Regl döneminde acı eşiği yükselir, teniniz çok daha fazla hassaslaşır. Adet gününüzden gün önce ve gün sonra ağda yapmayın. Acı eşiğinizin en yüksek olduğu bu iki dönemi sakin geçirin.

ACISIZ AĞDA İÇİN KÜÇÜK BÖLGELERDEN BAŞLAYIN

Ağda yaparken küçük bölgelerden işe başlamak acı hissini acıtır. Geniş bölgelerden ağdayı çekmek canınızı olduğundan daha fazla yakar. Bunun için önce küçük yerlerden tek çekimlik ağda yaparak işe başlayın.

ODAĞINIZI DAĞITIN

Ağda yaparken sevdiğiniz bir diziyi, ya da dinlemekten zevk aldığınız bir müziği açın. Odağınızı sadece ağda yapılan bölgeye verirseniz acı hissiyatınız da artar. Başkası ağda yapıyorsa da sevdiğiniz bir kitabı okuyarak acı eşiğinizi yine en aza indirebilirsiniz.



