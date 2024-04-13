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  4. Ağır hasarlı binanın çatısında intihar girişimi! Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

Ağır hasarlı binanın çatısında intihar girişimi! Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

13.04.2024 12:36
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Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Ağır hasarlı binanın çatısında intihar girişimi! Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım kararı alınan bir binanın çatısında bir şahsı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yıkılma tehlikesi bulunan ve boşaltılan binanın tepesine çıkan şahıs, bilinmeyen bir nedenle intihar etmeye çalıştı.

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Olay yerine hızla intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu vatandaş, ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Aşağı indirilen vatandaş, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Gaziantep
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