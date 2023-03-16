HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı! "O da bizi bekliyordu demek ki"

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı! "O da bizi bekliyordu demek ki"

16.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasar alan binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, riskli olmasına rağmen eşiyle birlikte evlerine girdi. Rüşvanlı, içeride gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı çünkü deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları “Kapkap” isimli kaplumbağalarını 38 gün sonra canlı halde buldu! Depremzede kadın, "Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz." dedi.

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı! "O da bizi bekliyordu demek ki"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da birçok bina da ağır hasar aldı. O binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, çocuklarına arkadaşından kalan bir hatırayı ve değerli eşyalarını almak için tüm riskleri göze alarak eşiyle birlikte Emek Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine girdi. Dairelerindeki eşyaları almaya başlayan Serpil Rüşvanlı, içeride kendilerini hayretler içerisinde bırakan bir görüntüyle karşılaştı. Rüşvanlı, deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları “Kapkap” isimli kaplumbağalarını tam 38 gün sonra canlı halde buldu.

Çocuğunun arkadaşından kalan hatırayı, “Kapkap”ı ve birkaç değerli eşyayı alan Rüşvanlı, dışarı çıkarak çocuğuna bu güzel haberi mutluluk içinde verdi.

AW848877_02

"O DA BİZİ BEKLİYORDU DEMEK Kİ"

Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce.

AW848877_04

Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar” Annesi istedi, 38 gündür enkazda arıyor! "Nasibimizde varsa çıkar”

“BU KADAR ENKAZIN İÇİNDE BİZİ MUTLU ETTİ, ŞU AN BİZİ GÜLÜMSETTİ”

Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. “Kapkap”ımız bu, “Kapkap” bunun adı. Şimdi Şafak “Kapkap” ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder” dedi.

AW848877_05

“KAPKAP”IN CANLI HALDE BULUNDUĞU O DAİRE GÖRÜNTÜLENDİ

Serpil Rüşvanlı’nın, “Kapkap” isimli kaplumbağayı 38 gün sonra sağ halde bulduğu dairenin görüntüsü de cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, evdeki tüm duvarların yıkıldığı, eşyaların da kullanılamayacak hale geldiği görüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gemide hastalanan personel için Sahil Güvenlik seferber olduGemide hastalanan personel için Sahil Güvenlik seferber oldu
İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kaplumbağa enkaz

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.