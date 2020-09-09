Ağız bakım suyunun ayaklar üzerinde 3 önemli etkisi

Ayak banyosu yaparken suyun içine ağız bakım suyu eklemek kimsenin aklına gelmedi değil mi? Neden ve nasıl yapacağım diyenler için ağız gargarası suyunun farklı kullanım alanlarını ele aldık. Nasır tedavisinden ayak kokusuna kadar derman olacak yöntemler geliyor, buyursunlar.

NASIR TEDAVİSİ

Nasır ve benzer cilt sorunları salisik asit ile tedavi edilir. Ağız gargarası suyu ise kimyasal olarak benzer faydalar saylayan metil salisilat içermektedir. Aynı zamanda hassas bölgelerde yatıştırıcı etkilere sahiptir.

ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Orta dereceli ayak mantarını önleyebilecek doğal bir antifungallerdir. Ancak açık yaralara uygulanmaması gerekmektedir. Açık yaralar üzerinde yakıcı etki gösterebilirler.

AĞRI AZALTICI ETKİSİ VARDIR

İçerdiği metil asit sayesinde ağrı kesici ve gevşetici etkisi bulunmaktadır. Ayak banyosu yaparken içine 2 kapak ağız gargarası suyu ilave edin. Bu karışım kas ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır.

GARGARA SUYUYLA AYAK BANYOSU HERKES İÇİN DEĞİLDİR!

Yatıştırıcı, tedavi edici ve ağrı kesici özelliği olan bu karışım hassas ve alerjisi olan ciltler için uygun değildir. Ayaklarında açık yaralar olan kişiler kesinlikle kullanmamalıdır. Küçük çocuklar ayrıca, çocukları belirli ağız gargaralarında bulunan salisilatlara maruz bıraktıklarında ortaya çıkabilecek Reye sendromu riskleri nedeniyle ayak banyolarından kaçınmalıdır.



