Ağız kokunuz düğününüzün tadını kaçırmasın!

Düğünden 1 gün önce estetik bir gülüşe sahip olunabilir "Günümüzde dişlerimizin sadece sağlıklı olması değil aynı zamanda estetik olması beyaz, eksiksiz ve düzgün bir şekilde sıralanmış olması ve kendine güvenerek gülümseyebilmek oldukça önemli bir hale geldi. Gülüş estetiğinde de en hızlı ve kolay sonuç aldığımız uygulama bleaching dediğimiz diş beyazlatma uygulaması. Düğünden bir gün önce dahi olsa bu uygulamayı yaptırıp kişiler düğüne estetik bir gülüşle katılabiliyorlar. Peki düğün öncesi estetik diş konusunda neler yapılabilir? Önce bir muayene ile gülüş estetiğinin eksikliği planlanıyor. Hastanın nelere ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra diş taşı temizliği yapılıyor ve ağız hijyeni sağlanıyor. Bunun haricinde eğer diş eksiklikleri varsa bunlar tamamlanıyor. Ya da herhangi bir ağızda çürük, ağız kokusuna sebep olabilecek ya da hastamızı rahatsız edecek sorunlar eleniyor. En son da beyazlatma işlemi uygulanarak estetik gülüş düğünden 1 gün önce tamamlanıyor." dedi. Düğün öncesi doktora başvurmadan ev tipi beyazlatmayı tercih etmeyin!

Düğün öncesinde kişilerin uzman desteği almadan acele ile ev tipi diş beyazlatmayı tercih ettiğini ve bunun tehlikeleri olduğunu belirten Dr. Kumru Sular önemli noktaları özetledi; Birkaç diş beyazlatma yöntemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ofis tipi beyazlatma dediğimiz kliniklerde, muayenehanelerde diş hekimi tarafından yapılanı ikincisi ise evde hastamızın uyguladığı ev tipi beyazlatma yöntemi. Onun haricinde kanal tedavili ya da canlı dokusu ölmüş dişlerin tek başına renkleştiği durumlarda sırf o dişe uygulanan beyazlatma ve bunların hepsinin beraber kullanıldığı kombine beyazlatma yöntemi var. Hangi beyazlatma tipinin uygulanacağı tamamen doktorun seçimi olacaktır dolayısıyla ezbere bir şey söylememiz doğru olmayacaktır, hastamızı gördükten sonra ona göre doktorun yönlendirmesiyle en uygun beyazlatma seçilmelidir. Evde diş beyazlatmak istiyorsanız mutlaka diş hekimlerine müracaat etmelisiniz. Ancak bu şekilde gerekli bilgileri alabilir, sağlıklı yöntemleri seçebilirsiniz. En sık başvurulan yöntemler arasında olan sirke ve limon gibi yüksek asiditesi olan gıda ürünleri mermere bile uygulandığında zarar verebildiğini unutmamak gerekir. Bu yöntemleri diş minesine uyguladığımızda ileride oluşabilecek zararlar, maddi ve manevi olarak kayıplara yol açabilir. Sonuç olarak diş beyazlatma tedavisi için diş hekimlerine başvurmaktan çekinmeyin." dedi.