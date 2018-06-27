Ağız kokunuz düğününüzün tadını kaçırmasın!

Düğünden 1 gün önce estetik bir gülüşe sahip olunabilir
"Günümüzde dişlerimizin sadece sağlıklı olması değil aynı zamanda estetik olması beyaz, eksiksiz ve düzgün bir şekilde sıralanmış olması ve kendine güvenerek gülümseyebilmek oldukça önemli bir hale geldi. Gülüş estetiğinde de en hızlı ve kolay sonuç aldığımız uygulama bleaching dediğimiz diş beyazlatma uygulaması. Düğünden bir gün önce dahi olsa bu uygulamayı yaptırıp kişiler düğüne estetik bir gülüşle katılabiliyorlar.
Peki düğün öncesi estetik diş konusunda neler yapılabilir?
Önce bir muayene ile gülüş estetiğinin eksikliği planlanıyor. Hastanın nelere ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra diş taşı temizliği yapılıyor ve ağız hijyeni sağlanıyor. Bunun haricinde eğer diş eksiklikleri varsa bunlar tamamlanıyor. Ya da herhangi bir ağızda çürük, ağız kokusuna sebep olabilecek ya da hastamızı rahatsız edecek sorunlar eleniyor. En son da beyazlatma işlemi uygulanarak estetik gülüş düğünden 1 gün önce tamamlanıyor." dedi.
Düğün öncesi doktora başvurmadan ev tipi beyazlatmayı tercih etmeyin!
Düğün öncesinde kişilerin uzman desteği almadan acele ile ev tipi diş beyazlatmayı tercih ettiğini ve bunun tehlikeleri olduğunu belirten Dr. Kumru Sular önemli noktaları özetledi;
Birkaç diş beyazlatma yöntemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ofis tipi beyazlatma dediğimiz kliniklerde, muayenehanelerde diş hekimi tarafından yapılanı ikincisi ise evde hastamızın uyguladığı ev tipi beyazlatma yöntemi. Onun haricinde kanal tedavili ya da canlı dokusu ölmüş dişlerin tek başına renkleştiği durumlarda sırf o dişe uygulanan beyazlatma ve bunların hepsinin beraber kullanıldığı kombine beyazlatma yöntemi var. Hangi beyazlatma tipinin uygulanacağı tamamen doktorun seçimi olacaktır dolayısıyla ezbere bir şey söylememiz doğru olmayacaktır, hastamızı gördükten sonra ona göre doktorun yönlendirmesiyle en uygun beyazlatma seçilmelidir.
Evde diş beyazlatmak istiyorsanız mutlaka diş hekimlerine müracaat etmelisiniz. Ancak bu şekilde gerekli bilgileri alabilir, sağlıklı yöntemleri seçebilirsiniz. En sık başvurulan yöntemler arasında olan sirke ve limon gibi yüksek asiditesi olan gıda ürünleri mermere bile uygulandığında zarar verebildiğini unutmamak gerekir. Bu yöntemleri diş minesine uyguladığımızda ileride oluşabilecek zararlar, maddi ve manevi olarak kayıplara yol açabilir. Sonuç olarak diş beyazlatma tedavisi için diş hekimlerine başvurmaktan çekinmeyin." dedi.
Ağız kokusu ciddi hastalıkların belirtisi olabilir!
Çiftlerde ağız kokusu sorununun boşanma durumlarına bile sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Kumru Sular bu sorunla ilgili özellikle düğün öncesi neler yapılması gerektiğini anlattı;
"Ağız kokusunun birçok sebebi olabilir. Ağızdan kaynaklı ya da solunum yolları ile organlarımızdan kaynaklı sebeplerden dolayı olabilir. Eğer ağız kokusu sabah karşılaştığımız ağız kokusu ise gayet normaldir bir diş fırçalamasıyla geçer. Uyurken tükürük akışının hemen hemen sıfır olması ve özellikle eğer gece yatarken dişlerimizi fırçalamıyorsak dişlerin arasında kalan yiyecek artıkları birleşir ve ortaya kötü kokular çıkmaktadır. Burada bizim için önemli olan sabah diş fırçaladıktan sonra bu ağız kokusunun geçip geçmemesidir. Eğer ağız kokusu geçmiyorsa mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Burada diş hekiminin yapacağı ağız kokusu ağız içinden mi kaynaklanıyor yoksa farklı sebepler mi var onu bilmek önemlidir.
Ağız kokusunun diş odaklı sebepleri arasında ise, sabah ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmaması, günde 1 kere diş ipinin kullanılmaması ve diş kadar dilin de fırçalanmaması sebep olmaktadır. Onun haricinde uzun süre eğer temizlik yapılmadıysa diş taşı diş plağı varsa çürük diş etindeki iltihaplar oldukça kötü bir kokuya sebep olur.
Ağızdan kaynaklı koku diş dışında sinüzit reflü sindirim sistemi gibi problemlerden dolayı olmaktadır bunların da erken teşhisi oldukça önemlidir.
Şöyle küçük bir tüyo verebiliriz; Ağzı sıkıca kapatarak burundan nefes verdiğinizde eğer 10 cm ilerdeki kişi bu kötü kokuyu alabiliyorsa o zaman koku başka bir sebepten kaynaklıdır. Tabii ki bir uzman hekime görünmenizde yarar var. Çünkü ciddi hastalıkların belirtisi olabilir." dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum