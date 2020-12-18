Ağız kokusu nedenleri altında başka hastalık yatıyor olabilir!

Ağız kokusu sebepleri altında yatan hastalığın bulunmasının ağız kokusu nasıl geçer sorusunu da yanıtlayacağı unutulmamalıdır. Ağız kokusu neden olur sorusunu yanıtlamak için diş hekimlerinin kontrolü size yardımcı olacaktır. Ağız kokusu diş eti hastalığından ya da çürük gibi ağız sağlığı ile ilgili konulardan kaynaklanıyorsa diş hekimi durumu tespit ederek rahatsızlığı ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Ancak ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir problem bulunmuyorsa diş hekiminiz sizden bazı kan tahlilleri isteyebilir. Bunun nedeni de ağız kokusunun altından yatan 8 farklı sebeptir.

Ağız kokusu neden olur sorusunu maddeler halinde sıralayan Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya ağız kokusu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR SORUSUNU 8 MADDEDE CEVAPLADI

Ağız kokusu altında yatan sebeplerin farklı hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabileceğini söyleyen Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusu neden olur sorusunun yanıtını 8 maddeyle özetledi:

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.