HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağız kokusu nedenleri altında başka hastalık yatıyor olabilir!

Ağız kokusu nedenleri altında başka hastalık yatıyor olabilir!

18.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ağız kokusu nedenleri altında başka hastalık yatıyor olabilir!

Ağız kokusu neden olur sorusunun altında farklı sağlık sorunları yatabilir. Kişileri rahatsız eden ve huzursuzluk veren ağız kokusu ağız bakımının aksatılmasından kaynaklanabileceği gibi sinüzit, bademcik iltihabı ya da diyabet gibi sağlık sorunlarından da meydana gelebilir.

Ağız kokusu sebepleri altında yatan hastalığın bulunmasının ağız kokusu nasıl geçer sorusunu da yanıtlayacağı unutulmamalıdır. Ağız kokusu neden olur sorusunu yanıtlamak için diş hekimlerinin kontrolü size yardımcı olacaktır. Ağız kokusu diş eti hastalığından ya da çürük gibi ağız sağlığı ile ilgili konulardan kaynaklanıyorsa diş hekimi durumu tespit ederek rahatsızlığı ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Ancak ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir problem bulunmuyorsa diş hekiminiz sizden bazı kan tahlilleri isteyebilir. Bunun nedeni de ağız kokusunun altından yatan 8 farklı sebeptir.

Ağız kokusu neden olur sorusunu maddeler halinde sıralayan Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya ağız kokusu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR SORUSUNU 8 MADDEDE CEVAPLADI

Ağız kokusu altında yatan sebeplerin farklı hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabileceğini söyleyen Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusu neden olur sorusunun yanıtını 8 maddeyle özetledi:

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

2. Diş Çürükleri

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

3. Diş Taşları

Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları
ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

4. Dilin Fırçalanmaması

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

5. Uygun Olmayan Protezler

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır

6. Tütün Ürünleri Kullanımı

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

7. Alkol Kullanımı

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

8. Hastalıklar

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir

AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

  • Ağız kokusunun bir hastalık olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ağız kokusu nasıl geçer sorusunun da cevaplanabileceğini hatırlattı. Ağız kokusuna kalıcı çözüm olarak ağız hijyeninin tam sağlanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ağız kokusu sebepleri ağız hijyeninden kaynaklanıyorsa kişilerin günlük diş temizliğini gerçekleştirmek için diş ipi ve gargara kullanabileceğini söyledi.
  • Florürlü diş macunu ile günde 3 kez 2 dakika boyunca dişleri fırçalamanın da ağız kokusu sebeplerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.
  • Ağız kokusu nedenlerini ortadan kaldırmak için dil temizleme fırçaları ile ağızdaki bakteriler temizlenebilir.
  • Protez diş kullanılıyorsa diş mutlaka gece çıkarılarak temizlenmeli ve gündüz takılmalıdır.
  • Ağız kokusu neden olur sorusu eğer bu önlemlere rağmen sorulmaya devam ediyorsa altta yatan diğer ağız kokusu sebeplerine odaklanılmalıdır ve uygun tedavi yöntemi benimsenmelidir. Yılda 2 kez yapılacak diş muayenesi ve 1 kez dişlerin temizletilmesi de ağız kokusu tedavisinde kişilere yardımcı olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

Koronavirüs diş dökülmesine yol açıyor mu?

Panik atak belirtileri ile başa çıkabilirsiniz! Panik atak belirtileri nasıl kontrol edilir?

Mide bulantısı ve kalp çarpıntısı yaşıyorsanız...

Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

D vitamini Covid-19’u önlemede etkili olur mu?

D vitamini koronavirüse karşı etkili mi?

Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kurulacak

Bakan duyurdu: Aşı ve ilaç merkezi kuruluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.