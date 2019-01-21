Ağız kokusu nedenleri nelerdir? Ağız kokusu giderme yolları nelerdir? Ağız kokusu için ne iyi gelir?

Ağız Kokusu (halitosis) kişinin kendinden memnuniyetsizlik halini doğururken arkadaş ve dost çevresinden uzaklaşma, başka insanların varlığı sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi olumsuz durumları beraberinde getirdiğini dile getiren Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, “Kişinin bu durumdan haberdar olmaması ise tam tersi olarak çevresindeki insanların ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Ülkemizde ağız kokusunun görülme oranı yüzde 25 olduğu göz önüne alındığında; kişi, beden- ruh-sosyal sağlığının devamı için ağız kokusuyla ilgili önlemler almak zorundadır” dedi.

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, ağız kokusundan kurtulmak için önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler:

Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır.

Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır.

Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir.