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Ağız kokusu nedenleri nelerdir? Ağız kokusu giderme yolları nelerdir? Ağız kokusu için ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ağız kokusu çekenlerin cevabını aradığı sorulardan bazıları ağız kokusu nedenleri nelerdir, ağız kokusu giderme yolları nelerdir, ağız kokusu için ne iyi gelir, ağız kokusunu ne geçirir gibi sorulardır. Peki ağız kokusu problemini ortadan kaldırmak için hangi yollara başvurmak gerekir? İşte kişinin kendine güvenini dahi etkileyen ağız kokusu problemi ile baş etmenin yolları...

Ağız kokusu nedenleri nelerdir? Ağız kokusu giderme yolları nelerdir? Ağız kokusu için ne iyi gelir?

Ağız Kokusu (halitosis) kişinin kendinden memnuniyetsizlik halini doğururken arkadaş ve dost çevresinden uzaklaşma, başka insanların varlığı sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi olumsuz durumları beraberinde getirdiğini dile getiren Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, “Kişinin bu durumdan haberdar olmaması ise tam tersi olarak çevresindeki insanların ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Ülkemizde ağız kokusunun görülme oranı yüzde 25 olduğu göz önüne alındığında; kişi, beden- ruh-sosyal sağlığının devamı için ağız kokusuyla ilgili önlemler almak zorundadır” dedi.

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, ağız kokusundan kurtulmak için önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler:

Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır.

Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır.

Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir.

Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir.

Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir.

Diş ve diş eti hastalıkları , ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir.

Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir.

Protez, dolgu , diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından , bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir.

Ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir.

Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi, limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır.

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