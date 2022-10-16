Ağız kokusunu önemsiz görmeyin! Tedavi edilmezse dişlerinizi teker teker kaybedersiniz

Dişlerin sağlığı için ağız ve diş sağlığına özen göstermek gerekiyor. Aksatılan diş bakımı sararmış ve kötü kokan dişlere sebep oluyor, dişlerde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Diş hekimi Doktor Sam Jethwa , ağız kokusunun birkaç nedeni olduğunu, bunlardan birinin diş eti iltihabı olarak bilinen bir hastalık olduğunu belirtti. Bu diş eti hastalığının tedavi edilmemesi dişler için risk oluşturuyor.
Bu sadece dişlerde plak birikmesidir. Plak, dişlerde sonsuza kadar oluşan yapışkan bir bakteri tabakasıdır. Diş, fırçalama ve diş ipi ile düzgün bir şekilde temizlenmezse, diş etlerinde birikmeye ve tahrişe neden olur. Bu nedenle, ilk etapta diş eti hastalığına yakalanmamak için:
Sağlık kuruluşu, son derece yaygın durumun “Dişlerinizi fırçaladığınızda, diş ipi kullandığınızda veya elma gibi sert yiyecekler yediğinizde” diş etlerinizin kanamasına neden olabileceğini söylüyor. Diş eti iltihabı sadece ağız kokusuna yol açmaz, aynı zamanda ağzınızda kötü bir tat da bırakabilir. Tedavi edilmediği takdirde diş etlerinizin küçülmesine ve hatta dişlerinizin gevşemesine veya düşmesine neden olabilir.
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