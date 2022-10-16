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Ağız kokusunu önemsiz görmeyin! Tedavi edilmezse dişlerinizi teker teker kaybedersiniz

16.10.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu rahatsız edici kokular arasında bulunuyor. Özellikle toplu alanlarda büyük problemler yaratan ağız kokusu genellikle önemsiz görülüyor. Ancak ağız kokusunun yarattığı sorunlar sadece sosyal çevreyi değil sağlığı da olumsuz etkiliyor. Geçmeyen ağız kokularının altında yatan nedenler dişlerinizi kaybetmenize neden olabilir.

Ağız kokusunu önemsiz görmeyin! Tedavi edilmezse dişlerinizi teker teker kaybedersiniz

Dişlerin sağlığı için ağız ve diş sağlığına özen göstermek gerekiyor. Aksatılan diş bakımı sararmış ve kötü kokan dişlere sebep oluyor, dişlerde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Diş hekimi Doktor Sam Jethwa , ağız kokusunun birkaç nedeni olduğunu, bunlardan birinin diş eti iltihabı olarak bilinen bir hastalık olduğunu belirtti. Bu diş eti hastalığının tedavi edilmemesi dişler için risk oluşturuyor.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ

  • Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler
  • Beyaz renkli iltihabi oluşumlar
  • Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama
  • Diş eti çekilmesi
  • Dişlerde gevşeklik (sallanma)
  • Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı
  • Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet
  • Ağız kokusu

DİŞ ETİ İLTİHABINDAN KORUNMAK İÇİN

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Bu sadece dişlerde plak birikmesidir. Plak, dişlerde sonsuza kadar oluşan yapışkan bir bakteri tabakasıdır. Diş, fırçalama ve diş ipi ile düzgün bir şekilde temizlenmezse, diş etlerinde birikmeye ve tahrişe neden olur. Bu nedenle, ilk etapta diş eti hastalığına yakalanmamak için:

  • Fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalamayın
  • Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın
  • Her gün dişlerinizin aralarını diş ipi veya interdental fırçalarla dikkatlice temizleyin.
  • Her bir ila üç ayda bir yeni bir diş fırçası alın
  • Düzenli diş kontrollerine gittiğinizden emin olun.

DİŞLERİN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

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Sağlık kuruluşu, son derece yaygın durumun “Dişlerinizi fırçaladığınızda, diş ipi kullandığınızda veya elma gibi sert yiyecekler yediğinizde” diş etlerinizin kanamasına neden olabileceğini söylüyor. Diş eti iltihabı sadece ağız kokusuna yol açmaz, aynı zamanda ağzınızda kötü bir tat da bırakabilir. Tedavi edilmediği takdirde diş etlerinizin küçülmesine ve hatta dişlerinizin gevşemesine veya düşmesine neden olabilir.


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diş diş fırçalama diş iltihabı diş ipi
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