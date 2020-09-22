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Ağız kokusunu şıp diye kesen yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünya çapında birçok insan ağız kokusundan muzdariptir. Kimileri için utanç verici bir durum olan ağız kokusundan kurtulmanın yolu ise kesinlikle çok kolay.

Ağız kokusunu şıp diye kesen yöntem

Ağız kokusundan hızlı bir şekilde kurtulmak için tek yol naneli sakız çiğnemek değil. Bazı yiyecekler var ki ağız kokusunu şıp diye kesiyor. İşte mutfağınızdan eksik etmemeniz gerekenler.

HAVUÇ, KEREVİZ SAPI VE ELMA YİYİN

Elma ve havuç, sindirim sistemini iyileştirir. Sağlıklı çalışan sindirim sistemi midede gaz oluşumunu önler ve bu sayede ağızdaki kötü koku oluşumu ortadan kalkar. Kereviz sapı suyunu, havuç ve elmayı beslenme listenizden eksik etmeyin. Boş mide de asit oluşumuna yol açtığı için ağız kokusuna neden olabilir. Bu sebze ve meyveleri çiğneyerek tüketmek de nefesi sağlıklı tutmanın yollarındandır.

YEMEKTEN SONRA NANE YA DA MAYDANOZ YİYİN

Yemek yedikten sonra oluşabilecek herhangi bir kokuyu etkisiz hale getirmek için taze nane çiğneyin.
Maydanoz da en az nane kadar etkilidir. Kokunun yanı sıra bu iki yeşillik hazımsızlığı da önler.

YOĞURT İYİ BİR SEÇİM

Yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle de süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur. Kötü bir sindirim sistemi dışında ağızda sülfit bileşiklerinin birikmesi ağız kokusuna neden olabilir. Probiyotiklerde bulunan iyi bakteriler, birçok çalışmanın gösterdiği gibi, ağızda bulunan sülfit bileşiklerinin seviyesini düşürür. Ancak etki alabilmek için şekerli değil sade yoğurt yemelisiniz.

KİRAZ VE MARUL

Çürük lahana kokulu bir bileşik olan metantiyol genellikle kötü ağız kokusundan sorumludur. Kiraz yemenin bu kokuya karşı etkili bir panzehir olduğu kanıtlanmıştır. Marul da aynı etkiyi gösterir.

BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY GİBİSİ YOK

Yeşil çay içmek, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye ve belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur. Yeşil çay ayrıca , ağız kokusuna neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olan kateşin olarak bilinen doğal bir antioksidan içerir .


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