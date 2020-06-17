Ağız kokusuyla yaşamak zorunda değilsiniz! Uzmanlar kurtuluş reçetesini açıkladı..

Diş ve diş etlerinde iltihap, sürekli sarımsak ve soğan tüketmek, bazı mide rahatsızlıkları, sigara ve benzeri birbirinden farklı durum ağız kokusuna yol açabiliyor. En sık rastlanan problemler arasındaki ağız kokusunu gidermek için siz de doğal içeriklerden ve yöntemlerden faydalanabilir, böylece her zaman ferah bir nefese sahip olabilirsiniz.
Karanfil, bakterileri ve kötü kokuları yok eden etkisi nedeniyle yüzyıllardır yaygın olarak kullanılıyor. Ağız kokusu problemi için de en etkili çözümlerden biri sayılan karanfili düzenli olarak çiğnediğinizde ferah bir nefese kavuşmanızı kolaylaştırıyor. Aktarlardan veya marketlerden satın alabileceğiniz karanfil tanelerini her gün çiğneyebilir, bu yöntemle ağız kokusu probleminizi önemli ölçüde hafifletebilirsiniz.
Doğal içerikleri tercih edenler için diğer etkili bir çözüm ise ada çayı. Sık sık ada çayı tüketmek sağlık açısından oldukça faydalı ancak ada çayını içmeden sadece gargara yaparak da ağız kokusu probleminizi azaltabilirsiniz. Bunun için bir fincan ada çayı hazırladıktan sonra içine birkaç damla limon sıkabilir ve bu karışımla her gün gargara yapabilirsiniz.
Nane, ferahlatıcı etkisi nedeniyle birçok üründe kullanılmakla beraber kurutulmuş taze nane yaprakları tek başına dahi ağız kokusuna yüksek düzeyde etki edebiliyor. Ağız kokusunu ortadan kaldırmak için sık sık nane çayı tüketebilir, eğer nanenin keskin tadından ve kokusundan rahatsız oluyorsanız nane çayınızın içine bal veya tarçın da ekleyebilirsiniz.
Ülkemize has kahve çeşitlerinden biri olan mırrayı çiğnemek önerilmediği için soğuk veya sıcak şekilde içebilir, eğer tadından hoşlanmıyorsanız sadece gargara da yapabilirsiniz. Kendine has baskın bir tadı ve kokusu olan mırra, diğer kahve türlerine göre çok daha yoğun bir aromaya sahip olduğu için ağız kokusunu gidermek konusunda da oldukça etkili sonuçlar yaratıyor.
Türkiye dahil tüm dünyada başta tatlılar olmak üzere pek çok tarifte yaygın olarak kullanılan tarçın, kabuklarındaki özel yağ sayesinde ağız kokusuna sebep olan bakterileri büyük ölçüde yok edebiliyor. Dilerseniz tarçın kabuklarını ağız kokusuna karşı etkili olan ada çayı, nane çayı gibi diğer içeriklerle beraber tüketerek etkisini çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabilirsiniz.
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