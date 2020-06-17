Ağız kokusuyla yaşamak zorunda değilsiniz! Uzmanlar kurtuluş reçetesini açıkladı..

Diş ve diş etlerinde iltihap, sürekli sarımsak ve soğan tüketmek, bazı mide rahatsızlıkları, sigara ve benzeri birbirinden farklı durum ağız kokusuna yol açabiliyor. En sık rastlanan problemler arasındaki ağız kokusunu gidermek için siz de doğal içeriklerden ve yöntemlerden faydalanabilir, böylece her zaman ferah bir nefese sahip olabilirsiniz.

AĞIZ KOKUSUNA BASİT ANCAK ETKİLİ BİR ÇÖZÜM: KARANFİL

Karanfil, bakterileri ve kötü kokuları yok eden etkisi nedeniyle yüzyıllardır yaygın olarak kullanılıyor. Ağız kokusu problemi için de en etkili çözümlerden biri sayılan karanfili düzenli olarak çiğnediğinizde ferah bir nefese kavuşmanızı kolaylaştırıyor. Aktarlardan veya marketlerden satın alabileceğiniz karanfil tanelerini her gün çiğneyebilir, bu yöntemle ağız kokusu probleminizi önemli ölçüde hafifletebilirsiniz.

ADA ÇAYI İLE GARGARA YAPARAK AĞIZ KOKUSUNDAN KURTULUN

Doğal içerikleri tercih edenler için diğer etkili bir çözüm ise ada çayı. Sık sık ada çayı tüketmek sağlık açısından oldukça faydalı ancak ada çayını içmeden sadece gargara yaparak da ağız kokusu probleminizi azaltabilirsiniz. Bunun için bir fincan ada çayı hazırladıktan sonra içine birkaç damla limon sıkabilir ve bu karışımla her gün gargara yapabilirsiniz.