Halk arasında ağız kuruması olarak da bilinen ağız kuruluğu, tıp literatüründe ise ‘kserostomi’ olarak adlandırılır. Yaşanan ağız kuruluklarının altında birden çok sebep olabilir. Doğru bir ağız kuruluğu tedavi yöntemi uygulandığı takdirde bu sorundan kurtulmak mümkündür.

Ağız Kuruluğunun Sebepleri Nelerdir?

En çok kullandığımız organlardan biri olan ağız hem sindirim sisteminin bir parçası hem de iletişim için kullandığımız en etkili uzuvdur. Günlük ilişkilerde iletişim kurduğumuz insanlar üzerinde ağız kokusu ve yaraları olumsuz bir etki bırakacaktır. Hal böyle olunca ağız bakımına oldukça önem verilmektedir. Günde en az iki defa diş fırçalamak ve ağzı temiz tutmak uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Fakat çoğu insanın karşılaşabileceği sağlık sorunlarından biri de ağız kuruluğudur. Peki ağız kuruluğu neden olur? Çok merak edilen bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Temelde tükürük bezlerinin yeteri kadar salınım yapmaması sonucunda ortaya çıkan bu sorunu tetikleyen birden çok faktör olabilir.

Ağız kuruluğunun nedeni ağız içerisindeki tükürük bezlerinin işlevini yitirmesi ve yeteri kadar sıvı salgılayamamasıdır. Sorunun kaynağı birden fazla olacağı için de sorun doğru tespit edilmelidir. Ağız kuruluğu sebepleri gözden kaçırdığımız ufak hatalar sonucunda ortaya çıkabileceği gibi bazı ciddi sorunların da habercisi olabilir. İşte ağız kuruluğunun temen sebepleri: