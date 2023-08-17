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    4. Ağızlarından çıkan her şey yalan! Sakın güvenmeyin, dürüstlükte sabıkalı burçlar belli oldu

    Ağızlarından çıkan her şey yalan! Sakın güvenmeyin, dürüstlükte sabıkalı burçlar belli oldu

    17.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    "Aşkta ve savaşta her şey mubahtır" derler. Burçların insanların karakteri üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlara göre 3 burç hem gönül hem de sosyal ilişkilerinde dürüst davranmamaya fazlasıyla meyilli. Onlarla aşk yaşamadan önce iyi düşünün. İşte dürüstlükte sabıkalı burçlar...

    Herkesin iyi bir arkadaştan ya da aşktan beklentisi farklı. Fakat ilişkilerin temelinde dürüstlük olmalı. Bazı kişiler herhangi bir olumsuzlukta yalan söyleyerek olayı lehine çevirmek ister. Yalan söylemeye ve dürüstlükten ödün vermeye meyilli 3 burç belli oldu.

    Yengeç burcunun 2009 yılı yorumu

    GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA DİREKT YALANLARLAR

    Duygusal yapılarının aksine sinsi olmalarıyla bilinen Yengeç burçları, son derece konuşkandır. Onları dinlerken ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. Anlattıkları bazı konularda abartıya kaçabilir, gerçek ortaya çıktığında yalanlayabilirler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    AMAN DİKKAT, DOĞRU GÜNÜ BEKLEYİP HAREKETE GEÇERLER

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Aşk için yapmayacağı şey yoktur. Bu kişiler işlerine de tutkuyla bağlıdır. Konuşmayı severler. Onlar bunu yaparken bulundukları ortamı tartar ve karşılarındakini dinlerler. Onlardan tavsiye almadan önce dikkatli olmalısınız. Anlattıkları bazı şeyler karşısındakini etkilemek için yalan olabilir. Öte yandan ona yanlışınız olduysa dikkat edin. Akrepler sizi sokacağı en doğru günü beklemeye çoktan başlamış olabilir.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ - ASMA BAHÇE

    O İSTEMEDİKÇE DOĞRU BİLGİYİ ALAMAZSINIZ

    Başaklar son derece titizdir. Bir şey söylemeden önce iki kere düşünürler. Başına hiçbir şekilde bela almak istemeyen bir Başak burcunun ağzından o istemediği sürece doğru bilgiyi alamazsınız.

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