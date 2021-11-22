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Hiç susmayacakmış gibi ağlayan çocukları anlama ve sakinleştirme teknikleri

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekler, doğdukları andan itibaren iletişim aracı olarak ağlamayı kullanır. Aslında ağlama, hem bebeklerin hem de çocukların en önemli ihtiyaçlarından biri. Ancak bu ihtiyaç, ebeveynleri korkutur. Durmaksızın ağlayan bir çocuğun karşısında her ebeveyn kendisini çaresiz hissedebilir ama ağlayan çocukları sakinleştirmek, sandığınız kadar zor değil.

Hiç susmayacakmış gibi ağlayan çocukları anlama ve sakinleştirme teknikleri

Bebekler ve çocuklar, çok çeşitli nedenlerle ağlar. Aslında bebeklikten çıkan bir çocuğun olur olmaz her şeye ağlaması oldukça normal. Ancak yaşları büyüdükçe bu ağlamalar daha spesifik hale gelir. Dozu giderek sinir bozucu bir seviyeye ulaşsa da bu ağlamalar, çoğunlukla çocukların iç dengelerinin bozulması ile ortaya çıkar. Çocuklar, anlamlandıramadıkları hisler karşısında bir tepki olarak ağlamayı seçer. Ağlamaya neden olan ihtiyaçları giderilmezse de sakinleşmekte güçlük çekerler.

ÇOCUKLAR NEDEN AĞLAR?

  • 1-3 yaş arası: Bu yaş grubundaki çocuklar, tıpkı bebekler gibi açlık ve yorgunluk karşısında ağlar. Bununla beraber bu yaş grubunda, duygular ön plana çıkmaya başlar. Çocuğunuz utanmış, sinirlenmiş ve hatta hayal kırıklığına uğramış olabilir.

  • 4-5 yaş arası: Anaokulu çağındaki çocuklarda yerli yersiz ağlamalar giderek azalır. Genellikle fiziksel ve duygusal incinmeler sonucunda ağlamalar ortaya çıkar. Ayrılık kaygısı kaynaklı ağlamalar da en çok bu yaş grubunda görülür.

  • Okul Çağı 6 yaş ve üstü: Okul çağı çocuklarında daha çok stres ve kaygı nedenli ağlamalar görülür. Yoğun ders programlarından kaynaklanan stres, bu çağ çocuklarında öfkeye ve ağlamalara neden olur. Arkadaş ortamı ile ilgili kaygılar da bu dönemde çocuğunuzu ağlatıyor olabilir.

AĞLAYAN ÇOCUKLAR NASIL SAKİNLEŞTİRİLİR?

  • Derin Bir Nefes Alın: Henüz yeterince gelişmemiş çocuk sinir sistemi, savaş-kaç tepkileri vererek çocuğun ağlamasına neden olur. Bu yüzden küçük yaştaki çocuklar, duygularını düzenlemek için yetişkinlere ihtiyaç duyar. Sakin olamazsanız, çocuğunuzu sakinleştirmeniz mümkün olmaz. Çocuğunuzla konuşmadan önce derin bir nefes alın. İçinizden 10'a saymayın çalışın.

  • Yumuşak Bir Ses Tonu ile Göz Teması Kurarak Konuşun: Çocuğunuzun ağlama nedeni ile ilgili küçük düşürücü yorumlarda bulunmayın. Sürekli ağlamayı bırakmasını tembihlemek, gerginliği tırmandırmaktan başka işe yaramaz. Çocuğunuza, üzüntüsünü paylaştığınızı ifade eden cümleler kurarak sarılın.

  • Duygularını İfade Etmesi İçin Teşvik Edin: "Neden ağladığını anlamama yardım eder misin?" cümlesi çocuğunuzun duygularını gözden geçirmesini sağlar. Onu dinlediğinizi göstermek için sizinle paylaştığı ağlama nedenini tekrar edin. Durumun onun için ne kadar zor olduğunu anladığınızı belirterek farklı bir çözüm önerisi sunun.
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