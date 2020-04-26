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  4. Ağrı'da iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu

Ağrı'da iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.E. (52) tutuklandı.

Ağrı'da iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu

Olay, 21 Nisan günü Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana geldi. Bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı. Çalışmanın ikinci gününde M.E., evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi. İçeriye giren M.E., bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük kızın konuşmasını engellemek için M.E., inşaat demir korkuluğundan düştüğünü söyledi. Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E.'den şikayetçi oldu. Polis, M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'İRAN'DAN YURT DIŞINA KAÇIRACAĞIM' DİYEREK POLİSE TESLİM ETTİ

Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E., 3 gün dağlık yolu kullanarak Taşlıçay ilçesine kaçtı. Husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E.'yi polise teslim etti.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E., "Üzerimi giydiğim anda annesi geldi. Ben durumu anlattım. Bağrışma üzerine kaçtım" diye konuştu. M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt cinsel istismar

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