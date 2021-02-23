Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Olay akşam saatlerinde Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk Köyü'nde meydana geldi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu. Eve giren köylüler korkunç manzarayla karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN DURUMU AĞIR

Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

