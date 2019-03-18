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Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tipide mahsur kalan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcu, özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirhane köyünde yolcu minibüsünün tipide mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, durumu hemen Doğubayazıt İlçe Özel İdaresine bildirdi.

Tipide mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Tipi nedeniyle bölgeye zorlukla ulaşan ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda kara saplanan minibüsün önünü iş makinesiyle açtı.
Özel idare ekiplerinin çalışmasına, sonradan bölgeye bir başka minibüsle gelen mahsur kalanların yakınları da destek verdi.
Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kurtarılan minibüsteki 4'ü çocuk 9 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt tipi

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