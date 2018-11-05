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Ağrı Dağı'ndaki yaylacılar geri dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

Yüksek kesimlerde etkili olan karın ardından, 6 aydır Ağrı Dağı'nın eteğindeki yaylalarda bulunan besiciler, hayvanlarını ovalara indirmeye başladı

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nın eteğindeki yaylalarda bulunan besiciler, yüksek kesimlerde etkili olan karın ardından sürüleriyle ovalara inmeye başladı.

Iğdır'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Ağrı Dağı başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Ağrı Dağı'nın farklı noktalarındaki yaylalarda konuşlanan yaylacılar, kar ve soğuk havadan olumsuz etkilendi. Kar yağışı sonrasında, dağın eteğindeki Serdarbulak, Bilican, Gevro yaylalarında konuşlanan besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla yaklaşık 800 rakımlı Iğdır Ovası'na doğru yürüyüşe geçti.

Yaylacılardan Ahmet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar nedeniyle hayvanlarını otlatacakları alan bulmadıklarını, bu nedenle Iğdır'a dönmeye başladıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından yaylalarda havaların çok soğuduğunu anlatan Kurt, "Yaklaşık 5-6 aydır yayladayız fakat şimdi hava şartları ve kar yağışından dolayı ovaya dönüyoruz. Kışı burada geçirip bahar geldiğinde yeniden yaylalarımıza döneceğiz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor." dedi.

Yüzlerce hayvanın bir arada yürümesi ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı çiftçi kar yağışı yayla

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