Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Kızılkaya köyü civarında arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayının patlamasıyla ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine getirildi.

YARALI ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine nakledilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

