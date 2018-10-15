Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi Kızılkaya köyü civarında arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayının patlamasıyla ellerinden yaralanan Murat Bozkurt, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine getirildi.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine nakledilen Bozkurt, buradan Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi
Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!
Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum