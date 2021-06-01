Ağrı ve gaz şikayetiyle gitti, karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Kentte yaşayan emekli Cemil Ünder, karın ağrısı ve gaz şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Ünder'in yapılan tetkikler sonucu karnında büyük kitle olduğu tespit edildi. Ünder, genel cerrahi uzmanları Orhan Kalaycı ve Uğur Durukan tarafından ameliyata alındı. Ünder'in karnından 3,5 saat süren operasyon sonunda 30 santimetre büyüklüğünde ve 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Genel cerrahi uzmanı Orhan Kalaycı, bu tip tümörlerin sıklıkla görüldüğünü ancak bu boyutla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Tümörün bu boyuta 5 aydan daha fazla sürede gelebildiğini anlatan Dr. Kalaycı, "Hastamızda 15 santimetre karın duvarı dışına çıkmış ciddi kitle mevcuttu. 30 santim çapında bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve kitlenin yerinden çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu ameliyatın riskleri kendisine izah edildi. Hastamız da bize güvenerek ameliyatı kabul etti. Ameliyatta gördüğümüz 6 kilo civarında ve 30 santimetre ebatlarında, karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi çok şükür herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden çıkarttık. Daha önce defalarca ameliyatlar yapmış olmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkardık. Bu tür tümörler sıklıkla görülen tümörlerdir. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değildir. Hastamızda bu kitlenin devasa boyuta gelmesi elbette ki uzun bir süreç almıştır. Ameliyat sonrası hastamızda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamız ameliyattan 8 gün sonra taburcu oldu" diye konuştu.