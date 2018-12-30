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Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetle yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Hasankeyf Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kamyonetiyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada 139 pakette 102 kilo 850 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

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Ağrı Doğubayazıt eroin polis uyuşturucu operasyonu

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