Ağrı'da 2 evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 4 şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Hamur'da 2 eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekiplerin, mayın ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla adreslerde arama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Evlerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 4 şarjör, 7,62 milimetre çapında 148 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

