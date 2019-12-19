HABER

Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ağrı'da 74 kilogram eroin yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyüne düzenlenen operasyonda koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucunun kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kent merkezine bağlı Anakaya köyünde de jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde yolcu otobüsünde seyahat eden düzensiz göçmenin çantasında 1 kilo 300 gram esrar tespit edildi.

Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Akıngüç ve BİLSAP ödülleri sahiplerini bulduAkıngüç ve BİLSAP ödülleri sahiplerini buldu
Taksicilerin toplantısında kavga Taksicilerin toplantısında kavga 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
74 kilo 400 gram Ağrı eroin yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Adalar Kaymakamlığı duyurdu: Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi (Ruam hastalığı nedir, nasıl bulaşır?)

Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.