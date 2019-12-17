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Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 37'sinin kamu personeli olduğu öğrenildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 37'si kamu personeli olduğu öğrenilen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

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