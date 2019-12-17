Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 37'si kamu personeli olduğu öğrenilen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.
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