Ağrı’da meydana gelen yangında 50 ton saman kül oldu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köyünde çıkan yangında 50 ton ot ve saman zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köyünde meydana geldi. Köylülerden İlhan Saçar ve Abdulselam Dinç’e ait saman ve otların bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Taşlıçay Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekince, Ağrı Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, sabah saatlerine kadar süren yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Çıkan yangında kışın hayvanlara yedirilmek üzere hazırlanan 50 ton ot ve saman küle döndü.

