Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Patnos ilçe girişinde Halit Dağ idaresindeki 35 AN 7433 plakalı otomobil, Özel İdare şantiyesi civarında yoldan çıkarak takla attı.

Olayda yaralanan sürücü ile Nurettin, Mehmet ve Aynur Dağ, sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar ve 112 ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur Dağ hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

