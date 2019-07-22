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Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ali İhsan Kaya yönetimindeki 04 AU 025 plakalı kamyonet, Ağrı-Van kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda Muhlis Yıldırım idaresindeki 04 AL 241 resmi plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevgül Zorlu, Yüksel Albaş, Bekir Özkaya, Kerem Demir, Hanifi Oğuz yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hanifi Oğuz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ağrı Patnos Patnos'ta Trafik kazası 1 ölü 6 yaralı

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