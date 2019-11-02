Ağrılı öğrenciler "İngilizce sokağı"nda pratik yapıyor

"Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm ortamlar aslında burada oluşturulmuş. Çocuklar burada İngilizce konuşarak hem kendilerini geliştiriyorlar hem de pratik yapıyorlar. Aslında bu sınıf içerisindeki İngilizce ders eğitiminin dışında böyle bir uygulamanın yapılmış olması çok büyük bir farkındalık ve çok güzel bir uygulama. Öğretmenimi ve okul idaremi bu anlamda tebrik ediyorum. Uygulamayı tüm okullarda yaymak istiyoruz."

Bu tür uygulamalarla İngilizce konuşabilen bir nesil yetiştireceklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok başarılı olduğunu ve il genelindeki okullarda hayata geçireceklerini söyledi.

Haftanın belirli günlerinde burada uygulamalı eğitim gören öğrenciler, küçük bir şehir havası verilen sokakta birbirleriyle kurdukları diyaloglarla İngilizceyi daha iyi öğrenme fırsatı buluyor.

Okulun koridorunu öğrencilerin de desteğiyle resimlerle renklendirerek sokak izlenimi veren Sabriye Akman, daha sonra burada temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı oluşturdu.

İngilizce Öğretmeni Sabriye Akman ise proje ile öğrencilerin İngilizceye ilgisini artırmayı amaçladıklarını anlattı.

- "Yabancı dili yaşayarak öğrendiler"

Öğrencilerin yabancı dil seviyesini artırmak istediğini aktaran Akman, "Bu sokakta öğrencilerimizin her ay oluşturduğu postane, hastane, sinema, kafe, otel ve havalimanları gibi yerler var. Bu yerlerde çocuklar kendilerini İngilizce olarak ifade etme şansı yakaladılar. Dili yaşayarak öğrendiler diyebiliriz." diye konuştu.

Öğrencilerden Rübaye Yorulmaz da proje sayesinde İngilizceyi öğrenmeye başladığını belirtti.

Daha önce hiç İngilizce konuşamadığını dile getiren Yorulmaz, "Bu projeden sonra hem sevmeye başladım hem de arkadaşlarımızla beraber çok güzel konuşabiliyoruz. Sokaktan önce İngilizceyi sevmiyorduk hem ön yargımız vardı hem de bir bilgimiz yoktu. Bu projeden sonra çok iyi oldu, İngilizceyi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

