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Ağrılı öğrenciler "İngilizce sokağı"nda pratik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Güzel Sanatlar Erol Parlak Lisesi İngilizce öğretmeni Sabriye Akman, okulun koridorunda oluşturduğu "İngilizce sokağı" ile öğrencilerin yabancı dillerini pratik yaparak öğrenmelerine imkan sunuyor - Temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanının bulunduğu sokakta zaman geçiren öğrenciler, birbirleriyle kurdukları diyaloglarla İngilizceyi daha iyi seviyede öğrenme fırsatı buluyor - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm ortamlar aslında burada oluşturulmuş. Çocuklar İngilizce konuşarak hem kendilerini geliştiriyorlar hem de pratik yapıyorlar"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, Güzel Sanatlar Erol Parlak Lisesi İngilizce öğretmeni Sabriye Akman, okulun koridorunda oluşturduğu "İngilizce sokağı" ile öğrencilerin yabancı dili pratikte uygulayarak öğrenmelerini sağlıyor.

Okulun koridorunu öğrencilerin de desteğiyle resimlerle renklendirerek sokak izlenimi veren Sabriye Akman, daha sonra burada temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı oluşturdu.

Haftanın belirli günlerinde burada uygulamalı eğitim gören öğrenciler, küçük bir şehir havası verilen sokakta birbirleriyle kurdukları diyaloglarla İngilizceyi daha iyi öğrenme fırsatı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok başarılı olduğunu ve il genelindeki okullarda hayata geçireceklerini söyledi.

- "Uygulamayı tüm okullara yaymak istiyoruz"

Bu tür uygulamalarla İngilizce konuşabilen bir nesil yetiştireceklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm ortamlar aslında burada oluşturulmuş. Çocuklar burada İngilizce konuşarak hem kendilerini geliştiriyorlar hem de pratik yapıyorlar. Aslında bu sınıf içerisindeki İngilizce ders eğitiminin dışında böyle bir uygulamanın yapılmış olması çok büyük bir farkındalık ve çok güzel bir uygulama. Öğretmenimi ve okul idaremi bu anlamda tebrik ediyorum. Uygulamayı tüm okullarda yaymak istiyoruz."

İngilizce Öğretmeni Sabriye Akman ise proje ile öğrencilerin İngilizceye ilgisini artırmayı amaçladıklarını anlattı.

- "Yabancı dili yaşayarak öğrendiler"

Öğrencilerin yabancı dil seviyesini artırmak istediğini aktaran Akman, "Bu sokakta öğrencilerimizin her ay oluşturduğu postane, hastane, sinema, kafe, otel ve havalimanları gibi yerler var. Bu yerlerde çocuklar kendilerini İngilizce olarak ifade etme şansı yakaladılar. Dili yaşayarak öğrendiler diyebiliriz." diye konuştu.

Öğrencilerden Rübaye Yorulmaz da proje sayesinde İngilizceyi öğrenmeye başladığını belirtti.

Daha önce hiç İngilizce konuşamadığını dile getiren Yorulmaz, "Bu projeden sonra hem sevmeye başladım hem de arkadaşlarımızla beraber çok güzel konuşabiliyoruz. Sokaktan önce İngilizceyi sevmiyorduk hem ön yargımız vardı hem de bir bilgimiz yoktu. Bu projeden sonra çok iyi oldu, İngilizceyi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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