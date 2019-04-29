Ağrısız doğal doğumla bebeğinize stressiz kavuşun

Memorial Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Pelin Deliağa, epidural analjezi ile ağrısız doğum hakkında bilgi verdi.

ADIM ADIM EPİDURAL ANALJEZİ UYGULAMASI

Epidural analjezi ile ağrısız doğal doğum etkin, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Bu yöntemle doğum yapmaya karar veren anne adayına öncelikle bazı kan testleri yapılır ve sonuçlarda bir anormallik saptanmaması sonucu anestezi uzmanı ile kadın-doğum uzmanı kataterin takılma zamanına karar verir. Epidural analjezi anne adayının sırt bölgesine steril ameliyathane koşullarında bir iğne yardımıyla epidural katater denilen yumuşak ve oldukça ince, sondaya benzeyen bir aparat yerleştirilir. Katater takılması işlemi yaklaşık 10 dakika sürer. Hastanın kendisine tarif edilen pozisyonu alması ve işlem sırasında mümkün olduğunca hareketsiz durması çok önemlidir.

KATATER ANNEYE HAREKET KISITLAMASI GETİRMİYOR

İşlem uygulandıktan sonra anne adayı yeniden odasına götürülür. Bu sırada takılan kataterin ağrı pompası yardımıyla lokal anestezik ilaçlar verilmeye başlanır. Anestezi etkisini yaklaşık 30 dakika içinde göstermeye başlar. İlaç etkin olmaya başladıktan sonra hasta hareket edebilir ve yerinden kalkarak oda içinde dolaşabilir. Bu aşamada anne adayı sadece baskı duyusu hisseder.