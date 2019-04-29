KADIN

Ağrısız doğal doğumla bebeğinize stressiz kavuşun

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 29.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Anne adayı hayatının en farklı ve özel deneyimini “doğum” zamanı geldiğinde yaşıyor. Doğum şeklinin belirlenmesinde anne ve bebeğin sağlık koşulları göz önünde bulundurulsa da her kadının hayali “doğal doğum” yapmak oluyor. Doğumun eşsiz bir deneyim oluşu anne konforuna bağlı gerçekleşiyor. Eğer anne adayı bebeğiyle sakin, ağrısı nispeten az ve kontrol edilebilir bir ortamda karşılaşabilirse, doğum deneyimi anne için özel bir hale gelebiliyor.

Ağrısız doğal doğumla bebeğinize stressiz kavuşun

Memorial Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Pelin Deliağa, epidural analjezi ile ağrısız doğum hakkında bilgi verdi.

ADIM ADIM EPİDURAL ANALJEZİ UYGULAMASI

Epidural analjezi ile ağrısız doğal doğum etkin, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Bu yöntemle doğum yapmaya karar veren anne adayına öncelikle bazı kan testleri yapılır ve sonuçlarda bir anormallik saptanmaması sonucu anestezi uzmanı ile kadın-doğum uzmanı kataterin takılma zamanına karar verir. Epidural analjezi anne adayının sırt bölgesine steril ameliyathane koşullarında bir iğne yardımıyla epidural katater denilen yumuşak ve oldukça ince, sondaya benzeyen bir aparat yerleştirilir. Katater takılması işlemi yaklaşık 10 dakika sürer. Hastanın kendisine tarif edilen pozisyonu alması ve işlem sırasında mümkün olduğunca hareketsiz durması çok önemlidir.

KATATER ANNEYE HAREKET KISITLAMASI GETİRMİYOR

İşlem uygulandıktan sonra anne adayı yeniden odasına götürülür. Bu sırada takılan kataterin ağrı pompası yardımıyla lokal anestezik ilaçlar verilmeye başlanır. Anestezi etkisini yaklaşık 30 dakika içinde göstermeye başlar. İlaç etkin olmaya başladıktan sonra hasta hareket edebilir ve yerinden kalkarak oda içinde dolaşabilir. Bu aşamada anne adayı sadece baskı duyusu hisseder.

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BEL AĞRISINA SICAK UYGULAMA İYİ GELİYOR

Epidural sonrasında bel ağrısı görülebilir. Yapılan enjeksiyona bağlı olarak gelişen bu durum her enjeksiyondan sonra karşılaşılan lokal bir ağrıdır. Bölgeye yapılan sıcak uygulama, kas gevşetici kremler ve jeller ile kolayca ağrı giderilebilir. Nadir olarak baş ağrısı, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, bloğun tam olmaması gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Bu durumlarda mutlaka anestezi uzmanına başvurulmalıdır.

ANNE SÜTÜNE GEÇMİYOR

Epidural analjezi ile doğal doğumda en merak edilen konulardan biri de lokal anestezik ilaçların anne sütüne etki edip etmeyeceğidir. Bu ilaçlar hem anne hem de bebeğe herhangi bir zarar vermediği gibi annenin sütüne de geçmemektedir. Doğum sonrası anne tamamen uyanık olur ve şuur durumunda da bir değişiklik olmaz. Epidural analjezi sayesinde anne ile bebek ruhen ve bedenen stressiz bir ortamda birbirleriyle karşılaşır.

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KİMLER EPİDURAL ANALJEZİ İLE DOĞUM YAPAMAZ?

  • Doğumun çok ileri evresinde, artık uygulansa da fayda göremeyecek durumda olanlar
  • Kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar
  • Beyin tümörü varlığı
  • Nörolojik hastalıklar
  • Kan sulandırıcı ilaç kullanılması
  • Anne adayının aktif kanamalı bir hastalığının olması
  • Düşük tansiyonla seyreden hastalık durumu
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Ağrısız doğal doğum epidural analjezi

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