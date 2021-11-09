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  4. Ağustos ayından bu yana karanlıkta bekletiliyor! Kışlık sofralar için hazır

Ağustos ayından bu yana karanlıkta bekletiliyor! Kışlık sofralar için hazır

09.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen Kırkağaç Kavunu hasadı yapıldığı 15 Ağustos'tan bu yana karanlık depolarda bekletilerek tazeliğini koruyor. Kışlık sofralar için hazırlanan kavunlar alıcılarını bekliyor. 10 bin dekarlık arazide yaklaşık 30 bin ton rekolte elde edildiğini söyleyen Özarı, "Her yıl olduğu gibi bu senede 10 bin dekar seviyelerinde bir üretimimiz oldu. Yaklaşık 30 bin ton bir rekolte yakaladık. Kavunlarımızın bir kısmı satıldı bir kısmı da satılmayı bekliyor'' şeklinde konuştu.

Ağustos ayından bu yana karanlıkta bekletiliyor! Kışlık sofralar için hazır

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan Kırkağaç Kavunu 15 Ağustos'ta hasat edildi. Hasat edilmesi sonrası hemen ışık görmeyen depolarda bekletilen kavunlar kış aylarına kadar dayanabiliyor. Yaz meyvesi olarak bilinen kavunu kış sofraları için bekleten çiftçiler, alıcıları bekliyor.

Kırkağaç kavununun ülke çapında bir üne sahip olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Kavunlarımızı 15 Ağustos’tan sonra hasat ettik ve Kasım ayındayız. Kırkağaç kavunlarımız sofralarda yer almak üzere hazırlanmış bir şekilde bekliyor. Bu kavunlarımızı nasip olursa halcilerimiz, manavlarımız ve pazarcılarımız vasıtasıyla tüketicilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Bugünlerde yoğun bir satış sezonun içerisine girdik. Depolarımızdaki ürünlerimiz satılmaya başlandı.

SOĞUK KIŞ GÜNÜNDE SICAK YAZ MEYVESİ

Halcilerimiz kavunlarımızı alıyorlar. Yavaş yavaş İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde sizlerin sofralarına bu güzel kavunlarımızı getirecekler. Sizde soğuk kış günlerinde sıcak yaz meyvesini yemenin tadını çıkaracaksınız. İnşallah sizler için yetiştirdiğimiz kavunlarımızı afiyetle yersiniz" dedi.

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10 bin dekarlık arazide yaklaşık 30 bin ton rekolte elde edildiğini söyleyen Özarı, "Her yıl olduğu gibi bu senede 10 bin dekar seviyelerinde bir üretimimiz oldu. Yaklaşık 30 bin ton bir rekolte yakaladık. Tabi bizim birkaç çeşit daha kavunumuz var. Hepsi bu gördüğünüz kavun cinsinden değil. Bu cins ürünümüz depolarda 10 bin tona yakın hazır vaziyette bekliyor. Kavunlarımızın bir kısmı satıldı bir kısmı da satılmayı bekliyor. Ben Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı olarak afiyetle kavunlarımızı tüketmenizi diliyorum. Mutlaka kavun tüketelim çünkü kavunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sisteminizden tutun, bağışıklık sisteminizin kuvvetlendirilmesine gelinceye kadar. O yüzden sağlıkla afiyetle kavunlarımızı tüketmenizi diliyoruz. Bu vesileyle hem pazarcılarımızı, hem halcilerimizi hem de diğer esnaflarımızı, manavlarımızı Kırkağaç’ımıza davet ediyoruz. Bütün çiftçilerimizin telefonları bende mevcut. Ben Ziraat Odası Başkanı olarak, alım yapmaları noktasında kendilerine her türlü yardım ve desteği vermeye hazırım” ifadelerini kullandı.

''DEDEDEN BERİ KAVUN ÜRETİCİLİĞİ YAPIYORUZ''

Uzun yıllardır kavun üreticiliğiyle uğraştıklarını söyleyen Mesut Engür, “Babadan, atadan, dededen gelen zamandan beri kavun üreticiliği yapıyoruz. Ben kendimi bildim bileli kavun üretiyorum. Bu senede ürettik. Kavunlarımız depoda hepsi askıda. Kırkağaç kavunlarımız satışa hazır. Bütün alıcıları, halcileri, manavcıları Kırkağaç’a bekleriz. Gelip baksınlar, görsünler” diye konuştu.

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15 Ağustos tarihi itibariyle tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, daha sonra klimalı ve havalandırma sistemiyle sıcaklığı 14 dereceye ayarlanmış depolara getirilerek tek tek dört bir yanından bağlanan kavunlar, büyük uğraşlarla tahta direklere asılıyor. Kış ayları için depolarda askıda kalan kavunlar, Şubat- Mart aylarına kadar alıcı bulabiliyor.

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(İHA)

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Manisa
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