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Ağzına silah dayayıp tehdit etmişti! Dehşete düşüren sözler: 'Azrail'in olacağım senin'

19.11.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Samsun'da Eren Çakırgül (28), eski eşi Havanur Akan Beşiktepe'ye (30) saldırınca kendisine elektronik kelepçe takıldı. Eski eşine takılan elektronik kelepçenin halı sahada maç yaptığı sırada çıktığını belirten Beşiktepe, "3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, Eren Çakırgül'dür" dedi. Beşiktepe, eski eşinin elektronik kelepçe takıldığı gün 'Azrail'in olacağım senin' diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Ağzına silah dayayıp tehdit etmişti! Dehşete düşüren sözler: 'Azrail'in olacağım senin'

Samsun'un İlkadım ilçesinde oturan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı Eren Çakırgül ile evlenip, Erzurum'a yerleşti. İddiaya göre; evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darbedilen Akan'ın omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi. Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen Beşiktepe, eşinden 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı. Yine de cevap sonrası Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Çakırgül'ün tekmelerinin hedefi oldu. Kavga sonrası hastaneye giden Beşiktepe, düşük yaptığını öğrendi. Bunun üzerine tekrar Samsun'a dönen Beşiktepe, açtığı boşanma davasını kazandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan ihraç uzman çavuş Çakırgül, 12 Ağustos'ta Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada Çakırgül'ü gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca Beşiktepe, biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Çakırgül, polis ekiplerince ayağına elektronik kelepçe takılarak salıverildi. İddiaya göre; Çakırgül'ün, dün akşam bir halı sahada futbol oynadığı sırada darbe alan elektronik kelepçesi çıktı. Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya giderek Çakırgül'ü yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürülen Çakırgül, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Elektronik kelepçenin 3 gün sonra yeniden takılacağı belirtildi.

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'BÖYLE BİR OLAY, ZATEN YAŞANDI'

Buna benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirten Havanur Akan Beşiktepe, "Bundan önce de kendisine kelepçe takılmıştı. O gün beni aradı ve 'Azrail'in olacağım senin' dedi. Böyle bir olay, zaten yaşandı. Şimdi de dün kelepçesi çıkmış. Futbol maçından önce beni yine aradı ve bir şey söylemeden kapattı. Akşam da böyle bir olay yaşandı. Futbol oynamayı sevmez, genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi. Ancak dün beni arayıp, sonrasında kelepçenin bozulması daha önceki yaşadığım olaydan kaynaklı normal gelmedi. Nasıl çıkarıldığı konusu ile ilgili araştırma yapılmasını istedim. Polis ekipleri, bununla ilgili araştırma yapacak ama 3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, Eren Çakırgül'dür" dedi.

(DHA)

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Tehdit Samsun elektronik kelepçe
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