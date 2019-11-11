Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Antalya'da yaşayan Ürkiye ve Mehmet Kara çiftinin en küçük oğlu Emre, Akdeniz Üniversitesi Doğalgaz Isıtma Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun oldu. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda sahne görevlisi olarak çalışan Emre Kara, müziğe ilgisinden dolayı 2013 yılında break dansa merak sardı. Kara, bir süre sonra Ankara ve İstanbul'da dans yarışmalarına katıldı. 2015 yılında break dans yaptığı sırada, boynunun üstüne düşen Kara'nın, omuriliğindeki C4 ve C5 kemiği kırıldı. Boynundan aşağısını kullanamayan Emre Kara, sadece başını hareket ettirse de yaşam sevincini kaybetmedi. Yatağa bağımlı kalan Kara, bir gün ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi ise dudaklarının arasına yerleştirmesini söyledi. Ağzıyla kalemi hareket ettirmeyi başaran Kara, Youtube'a girerek video izlemeye başladı. Youtube'da kendi kanalını açan Emre Kara, oynadığı çeşitli oyunları buraya yüklemeye başladı. Kara'nın çektiği videolar, binlerce kişi tarafından beğenildi. Kısa sürede fenomen olan Emre Kara, beyin takip cihazı alarak yeni videolar çekmek istiyor.

YOĞUN BAKIMIN EN UZUN MİSAFİRLERİNDEN BİRİ OLDU Emre Kara, "Break dans yaptığım sıralarda hep beton zemine düşüyordum ama hiçbir şey olmuyordu. Bir gün mindere düştüm ve boynum kırıldı. Olacağı varmış. C4 ve C5 kemiklerim kırıldı. 2 gün hastanede platin sırası bekledim. Ameliyat oldum. 34 gün yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımın en uzun misafirlerinden biri bendim. Burnumdan besleniyordum. Çok şükür o zor günleri atlattım" dedi. AĞZIYLA TELEFON KULLANARAK FENOMEN OLDU Şu an makineye bağlı kalmadığını belirten Kara, evindeki havalı yatakta yatarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Kara, “Omzumdan aşağısını hala hissetmiyorum. Daha öncesinde 'bağlasan durmaz' dedikleri tarzda bir hayatım vardı. Yatmaktan artık çok sıkıldım. Dokunmatik kalemli bir telefonum vardı. Bir gün ağabeyimden telefonumu istedim. Telefonun kalemini ağzımla kullanıp kullanamadığımı denedim. Kullanabildiğimi farkedince, telefonda oynadığım oyunda da denedim ve başarılı oldum" diye konuştu. 'BENİ DURDURABİLECEK KİMSE TANIMIYORUM'