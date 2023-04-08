Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı Ah Belinda filmi modern uyarlamasıyla Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden olan Ah Belinda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanmasıyla ününe ün katmıştı.

Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in başrollerini paylaştığı Ah Belinda'nın uyarlamasında başrolleri Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor.

YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da merakla beklenen Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu. İkilinin yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ah Belinda'nın yeni versiyonunda yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Hakan Bonomo'nun kaleminden çıkan yeni senaryoda ise yine birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Ah Belinda filminin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra Beril Pozam, Necip Memili, Meral Çetinkaya, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Sacide Tasaner gibi isimlerde var.

