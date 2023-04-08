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Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu

08.04.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yılında Türk sinemasına damga vuran Ah Belinda filmi, Netflix'te yeniden uyarlandı ve seyircisinin karşısına çıktı. Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı filme Atagül ve Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu.

Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu

Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı Ah Belinda filmi modern uyarlamasıyla Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden olan Ah Belinda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanmasıyla ününe ün katmıştı.

Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in başrollerini paylaştığı Ah Belinda'nın uyarlamasında başrolleri Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor.

YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da merakla beklenen Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu. İkilinin yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Neslihan Atagül

Ah Belinda'nın yeni versiyonunda yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Hakan Bonomo'nun kaleminden çıkan yeni senaryoda ise yine birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

ah belinda 23

Ah Belinda filminin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra Beril Pozam, Necip Memili, Meral Çetinkaya, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Sacide Tasaner gibi isimlerde var.

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