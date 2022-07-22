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Ahilik Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu? Ahiliğin 7 kuralı!

22.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kullanılmakta olan pek çok sistemin temelleri eski dönemlerde atılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu sistemlerden biri de Ahilik teşkilatıdır. Ahilik Teşkilatı, kültürümüz açısından son derece önemlidir. Türk kültürünün pek çok özelliğini Ahilik teşkilatı içerisinde barındırmaktadır. Peki, Ahilik Teşkilatı nedir? Ahi Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu? Ahilik Teşkilatı hakkında detaylar haberimizde...

Ahilik Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu? Ahiliğin 7 kuralı!

Ahiliğin günümüz esnaf odalarına benzer bir işlevi vardır. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği bir düzendir. Bu düzenin Osmanlı Devleti adına kötü şeylere yol açtığını iddia eden araştırmacılar da bulunmaktadır. Peki Ahi Teşkilatı'nın özellikleri nelerdir? Ahilik teşkilatı ne zaman kuruldu, kurucusu kimdir? Sizler için haberimizde derledik...

AHİLİK TEŞKİLATI NEDİR, KURUCUSU KİMDİR?

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Alevî-Bektâşî Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Temel mesleği "Dabbaklık"tır. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir.

AHİLİK TEŞKİLATI NE ZAMAN VE NEREDE KURULMUŞTUR?

Ahilik teşkilatı 13. yüzyılda, Anadolu'da kurulmuş bir teşkilattır.

AHİLİK TEŞKİLATI'NIN ÖZELLİKLERİ

Ahilik teşkilatına dahil olabilmek için Ahi olmak zorunludur.
Ahilik teşkilatına üye olan esnaf ve zanaatkarlar belirlenen ahlaki kurallara uyum sağlamak zorundadır.

Ahi olan her zanaatkar 124 adet olan gerekli her prensibi bilmek zorundadır.

Ahilik teşkilatı toplamda 32 adet ana sanat dalına bölünmüştür.

Ahilik teşkilatının belirlemiş olduğu sistemde her zanaatkar kendi çırağını ve kalfasını yetiştirmektedir.

Sistemin kendi içerisinde özel bir eğitim yöntemi bulunmaktadır.

Ahilik sisteminde kişiler ahlaki ve dini kurallara uymak zorundadır.

Bu sistem içerisinde bulunan kişilerin zina yapması, alkol tüketmesi, kötü işler içerisinde bulunması katiyen yasaktır.

AHİLİĞİN 7 KURALI

Ahi olmak ve peştamal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur.

Üye olmak isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir:

1)Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak,

2)Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak,

3)Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak,

4)Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak,

5)Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak,

6)Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak,

7)Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak.

Kafirler, çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getirebileceği düşünülenler, zina ettiği ispatlananlar, katiller, (kasaplar), hırsızlar, dellallar, vergi memurları, vurguncular örgüte katılamaz. Kadınlar, Ahiliğin "kadınlar kolu" olarak adlandırabileceğimiz Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) teşkilatına üye olmuşlardır.

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