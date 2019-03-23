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Ahır yangınında 100 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesindeki ahır yangınında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.  Yangın, Henüzçakırı Mahallesi kırsalında bulunan Ömer Onaç'a ait ahırda çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki ahır yangınında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, Henüzçakırı Mahallesi kırsalında bulunan Ömer Onaç'a ait ahırda çıktı. Sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte hayvanlarını kontrol etmeye gelen Onaç, içinde 120 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın yandığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Gece çıktığı ancak nedeni henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 100 hayvanın telef olduğu tespit edildi. 20 hayvanın ahırın açık kısmında olduğu için yanmak kurtulduğu öğrenilirken, telef olan bazı hayvanlarının ise gebe olduğu belirtildi. Ömer Onaç'ın tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Henüzçakırı Mahallesi Muhtarı Adem Avcı, zararın 100 bin TL civarında olduğunu söyledi. Ahırın dağlık alanda olduğu için yangının geç fark edildiğini anlatan Avcı, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını bildirdi.

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