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  4. Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli

Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli

Konya'nın Kulu ilçesinde ahır yangınında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş hayvanı telef olan mal sahibine, sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası ile toplanan 372 küçükbaş hayvan bağışlandı.

İlçeye bağlı Altılar Mahallesinde 23 Aralık'ta bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvanı yanarak telef olan üretici Serhan Özdemir için sosyal medyadan yardım kampanyası başlatıldı.

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, "Sen de bir koyun bağışla" kampanyası çerçevesinde 372 küçükbaş hayvan bağışlayarak, Serhan Özdemir'e mağduriyeti gidermek adına destek oldu.

Yardım kampanyasına öncülük eden Hamit Seçici ve Mustafa Kaydalı, üreticileri tek tek ziyaret ederek bağışlanan 372 küçükbaş hayvanı topladı. Kampanyaya yurt dışında bulunan gurbetçi vatandaşlar da açılan hesaba para yatırarak, maddi destekte bulundu.

Hayvanlar daha sonra Altılar Mahallesi'ne götürülerek Özdemir'e teslim edildi.

Seçici, bu derece büyük bir yangını bölgede ilk defa yaşadıklarını, olaya çok üzüldüklerini söyledi.

Bunun üzerine Serhan Özdemir için yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini dile getiren Seçici, şunları kaydetti:

"Çok olumlu tepkiler aldık. Kampanya ile büyük bir başarı ortaya koyduk. Hedeflediğimiz koyun sayısı 250 idi ama 372 hayvan, duyarlı vatandaşlarımız tarafından bağışlandı. Bir üretici için 200 küçükbaş çok ağır sayı ama Kulu ve Cihanbeyli'deki üreticiler için birer tane koyun, kuzu, keçi hiçbir şey değildir. Sağ olsunlar, gittiğimiz kapılar bizi geri çevirmedi. 372 sayısı müthiş rakam, çok mutluyum. Bu kampanyayı sadece bu arkadaşımız için düşünmüyoruz. Buna benzer mağduriyetler yaşanması durumunda da diğer Konyadaki üreticiler için de bu kampanyayı düzenlemek istediğimiz söylemek isterim."

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Anahtar Kelimeler:
Altılar Mahallesi Cihanbeyli Kulu Küçükbaş yardım kampanyası

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