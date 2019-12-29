Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, "Sen de bir koyun bağışla" kampanyası çerçevesinde 372 küçükbaş hayvan bağışlayarak, Serhan Özdemir'e mağduriyeti gidermek adına destek oldu.

Bunun üzerine Serhan Özdemir için yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini dile getiren Seçici, şunları kaydetti:

"Çok olumlu tepkiler aldık. Kampanya ile büyük bir başarı ortaya koyduk. Hedeflediğimiz koyun sayısı 250 idi ama 372 hayvan, duyarlı vatandaşlarımız tarafından bağışlandı. Bir üretici için 200 küçükbaş çok ağır sayı ama Kulu ve Cihanbeyli'deki üreticiler için birer tane koyun, kuzu, keçi hiçbir şey değildir. Sağ olsunlar, gittiğimiz kapılar bizi geri çevirmedi. 372 sayısı müthiş rakam, çok mutluyum. Bu kampanyayı sadece bu arkadaşımız için düşünmüyoruz. Buna benzer mağduriyetler yaşanması durumunda da diğer Konyadaki üreticiler için de bu kampanyayı düzenlemek istediğimiz söylemek isterim."

