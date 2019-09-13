Ahmet Davutoğlu'ndan istifa açıklaması: AKP'den ayrılan eski başbakanın yol haritasında ne var?

AKP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 3 eski parlamenter arkadaşı ve 2 eski il başkanı ile birlikte "kesin ihracı" istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, siyasette "yeni başlangıçlar" için tercih edilen "cuma" geleneğini bozmadı. AKP'den istifa gerekçesini, "Kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için istifa ediyoruz" sözleriyle açıklarken duygulandığı gözlenen Davutoğlu, arkadaşlarının verdiği bilgiye göre AKP üyeliğini de, genel merkeze gönderdiği dilekçe ile değil, asın toplantısı sonrasında "cumadan (namazı) çıkıp, e-devlet üzerinden butona basarak" sonlandırdı. AKP'den ayrılıp yeni parti kurmak için yola çıkan Ali Babacan ve ekibinin tersine, AKP yönetimine ilişkin eleştirilerini, kamuoyuna açık toplantı ve açıklamalarla yapan Ahmet Davutoğlu, istifasını da, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Ankara'daki tüm basın kuruluşlarının davet edildiği toplantıya, belki başbakanlık günlerindeki kadar yoğun değil, ama yine de gazeteci ilgisi yüksekti.

Davutoğlu, basın toplantısına yanına, birlikte disipline sevk edildikleri, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, eski il başkanları Nedim Yamalı ve Selim Temurci'yi alarak çıktı. Başbakanlık döneminin çıkarılmasına sitem etti Sözlerine, hem kendisinin hem de beraber yol yürüdüğü arkadaşlarının AKP içinde yaptığı görevleri anımsatarak başlayan Davutoğlu, ihraç talebi konusundaki kırgınlık ve sitemini, "Bütün varlığımızı ortaya koyduğumuz partimizden ihraç talebi ile huzurunuza geleceğimizi tahayyül bile edemezdik. Ancak bunu yaşamak da kaderde varmış" sözleriyle ifade etti. Davutoğlu'nun bir başka sitemi ise AKP'nin 18. kuruluş yıldönümü için hazırlanan videodan, kendisinin genel başkanlık ve başbakanlık döneminin çıkarılmasınaydı. Davutoğlu, "trajikomik" olarak nitelendirdiği bu tavrı, "Bizim adlarımızı unutturabileceklerini zannederek, 2014-2016 arasını tarihten silmeye kalktılar. Oysa bilmiyorlardı ki, samimi insanların isimleri video kliplerinde değil milletin gönlünde yaşar" sözleriyle eleştirdi. "Adaletten kalkınmaya kadar her alanda sorun baş gösterdi" AKP'nin, 3 Y olarak adlandırdıkları "yasaklar, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele" yola çıktığını anımsatan Davutoğlu, ancak son yıllarda partide, "adaletten kalkınmaya" kadar her alanda sorunların baş gösterdiğini, söylemleri, öncelikleri ve politikalarının değiştiğine vurgu yaptı.

Partide yaşanan aksaklık ve yanlışlıkları, yapıcı eleştirilerini sözle ve yazılı olarak "en yetkili makamlarla" paylaştığını, 3 yıl boyunca da bu konuda kamuoyuna dönük hiçbir açıklama yapmadıklarını anımsatan Davutoğlu, 22 Nisan'dan sonra neden konuşma ve eleştiri yapmaya başladıklarının gerekçelerini de ayrıntılı olarak anlattı. AKP'nin 31 Mart seçimini, hem ittifak yaptığı partiye, hem de rekabet ettiği partilere karşı kaybettiğine dikkat çeken Davutoğlu, "kuruluş ilkelerinden ve siyasi misyonundan uzaklaşan mevcut AK Parti yönetimini muhasebe yapmaya davet etmeyi amaçlıyorduk. Niyetimiz ve hedefimiz ihtilaf çıkarmak, bölmek ve zayıflatmak değil; parti kadrolarımızda ve tabanımızda görülen rahatsızlığa tercüman olarak partimizin kurucu ilkeler çerçevesinde yenilenmesinin imkanlarını ortaya koymaktı" görüşünü dile getirdi. "Tehdit edildik" Davutoğlu, konuşması boyunca hiçbir parti yöneticisinin ismini anmadı ancak, partiden ayrılıp yeni parti kurma girişimi içinde olanlara dönük sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yine isim vermeden sitem etti.

Konuşmalarında hiç kimseye hakaret etmediği gibi, "partimiz, sayın cumhurbaşkanımız, davamız" ifadelerini kullanmaya özen gösterdiklerini, buna karşın 'ihanet', bölücülük, fitne ve proje" gibi ithamlara maruz bırakılıp, "tehdit edildik" dedi. İstifayı açıklarken duygulandı. AKP'nin kendilerini ihraç sürecini başlatarak aslında "kuruluş ilkelerini, gerekçesini, dayandığı siyasi-toplumsal merkezi, 18 yıl önce kurulan Ak Parti'yi tasfiye ettiğini" belirten Davutoğlu, istifa kararını açıklarken oldukça duygulandı. "Dar bir kadronun kontrolüne girmekle" suçladığı partisinden istifasını da şu sözlerle açıkladı: "İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz."

Ancak Davutoğlu, 18 yıldır birlikte çalıştığı AKP'lilere teşekkür ederken, "Onlar vedanın değil, vefanın muhatabıdır" sözleriyle de veda etmediğini vurguladı. "Yürüyeceği yolu" da açıkladı Ahmet Davutoğlu, istifasının hemen ardından, savundukları değerlerin sözcüsü olmaya devam edeceklerini vurgulayıp, "insanı merkez alan, insan onuru, haklarına saygılı, evrensel değeri yaşatan, yasaklarla, yolsuzluklarla mücadele edilen, düşünce, din, vicdan özgürlüğünün sınırlandırılmadığı, demokratik hukuk devletinin işletildiği, kamunun malına el uzatmayan, akraba ve adam kayırmacılığının olmadığı" demokratik bir düzen kurmak istediklerini vurguladı. "Bugünden itibaren, zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareket inşa etmek ve yeni bir yola çıkmak bizim için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir" diyen Davutoğlu, sözlerini "cumanız mübarek olsun" diye tamamladı. Davutoğlu, gazetecilerin soru sormak istemeleri üzerine ise "Nasılsa bundan sonra daha fazla görüşeceğiz, şimdilik bu kadarıyla kalsın" diye geri çevirdi