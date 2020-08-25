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Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Fatih Portakal yorumu: Daha çok ahkam keserek...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın FOX Haber'den ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Portakal'ın habercilik alanından ziyade kişisel olarak başarı sağladığını belirten Hakan, bu başarıyı da "daha çok ahkam keserek" elde ettiğini savundu.

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Fatih Portakal yorumu: Daha çok ahkam keserek...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın haziran ayında ekranlara verdiği aranın ardından FOX TV'den ayrılma kararı aldığı ve emekliliğini istemesini yorumladı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazsında , Fatih Portakal'ın ayrılık kararını kaleme alan Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ın başarısının "daha çok ahkam keserek" olduğunu savunan Hakan, emekliliğinin hayırlı olmasını diledi.

Portakal'ın habercilik alanında olmasa da kişisel olarak bir başarısı olduğunu savunan Hakan, bu durumun da politik atmosfer yüzünden olduğunu belirtti.


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