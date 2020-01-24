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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hatıraları Beyoğlu'nda yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hatıraları Beyoğlu'nda yaşatılıyor

İSTANBUL (AA) - Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok eserini kaleme aldığı Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan evine bilgilendirme tabelası asıldı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Edebiyatın İzinde Beyoğlu" projesi ile ilçede yaşamış yazarların evlerine bilgilendirme tabelaları asılıyor.

Proje kapsamında Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Beş Şehir gibi klasikleşen kitapların yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 58. yılında Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki evine bilgilendirme tabelası asıldı.

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun edebiyat coğrafyasının haritasını oluşturmak açısından projenin önemli olduğunu belirtti.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yıldız, "Biz Beyoğlu'nun Edebiyat Coğrafyası adını koyarak bu projeye başladık. Beyoğlu'nun tüm kültür haritasını, bu şekilde şahsiyetlerini, eserlerini anmak üzere yaşadıkları binaların önüne tabela asmak suretiyle çalışmalarımıza devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Tanpınar beyoğlu

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