Ahmet Kural başrolde! Gassal dizisi yayınlanmadan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' afişine tepki yağdı

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldığı Gassal dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal için metrolara, duraklara ve billboardlara 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' afişleri asıldı.

Başrollerini Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan'ın paylaştığı dizi için asılan bu afişler kısa sürede tepki çekti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALTI

Gassal dizisinin tanıtımı için asılan afişlere sosyal medyada; 'Kaç kişi bu yüzden anksiyeteler yaşıyor', 'Gördükçe bunalıyorum', 'Hastane bölgesinde bu reklam yapılır mı?', 'Gördükçe tribe giriyorum', 'Korkunç ve tetikleyici' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü isimlerden de gündem olan bu afişe eleştiriler gecikmedi. Ayşe Arman afişleri yayınlayıp 'Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor, her gün birileri kalpten, kanserden, ondan budan, patır patır gidiyor.

Canımız burnumuzda. Ekonomik krizle baş edemiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Toplum olarak, feci halde sıkışmış haldeyiz. Ve şehrin (hatta pek çok şehrin) her yerindeki billboardlarda, ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ yazıyor. Bunu, dahiyane bir reklam sloganı gibi görenlerde, empati gerçekten sıfır.' ifadelerini kullandı.

Arman'ın bu eleştirisine ünlü yönetmen Hilal Saral'dan 'Ölümden başka empoze edilen bişey yok', Başak Dizer'den de 'Çocukları hiç düşünmüyorlar, ya da çok hasta olanlar var aramızda ve çok yaşlılar. Biraz empati, duyarlılık, vicdan...' yorumunu yaptı.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi; Gassallık mesleğini sürdüren ve bir gün başına gelen kaza ile "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusu aklına gelen Baki'nin yaşamını konu ediniyor.