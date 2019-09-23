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Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası’na katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni filmlerinin tanıtımını yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası’na katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni filmlerinin tanıtımını yaptı. İkili yeni bir dizi hazırlığı içerisinde olduklarını ve dijital platforma yayınlamayı düşündüklerini sevenlerine müjdelediler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 9’uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliğine katılan Murat Cemcir, Ahmet Kural çıkacak olan yeni iki filmlerini tanıttı. Sinema salonu sahiplerine “Baba Parası” ve “Mahalleden Arkadaşlar” filmlerini tanıtan Cemcir ve Kural yeni bir dizi projelerinin olduğunun da müjdesini verdi.
Oyuncu Murat Cemcir Bodrum’un uğuruna inandıklarını ifade ederek “Biz ilk Bodrum Türk Filmleri haftasına gelmiştik. Çalgı Çengi filmiyle katılmıştık bu etkinliğe. Bize çok uğurlu geldi bu etkinlik. ’Mahalleden Arkadaşlar’ filmimiz 90’lar hikayesi ve o zamanlara tekrar götürecek bir film. Diğer filmimiz ise ’Baba Parası’, babandan ne kadar para aldığına göre değişir yani. Baban ne kadar zenginse sen de o kadar zengin oluyorsun” dedi.
Ahmet Kural ise film ile ilgili olarak “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir. Çok aksiyonu bol, esprileri güzel bir film” ifadelerini kullandı.

Yeni dizi yolda
Dijital platform dizi yapacaklarını belirten Murat Cemcir “Televizyona biz zarar verdiğimizi düşünüyorum. Biz ilk dizimizi yaptığımızda 60 dakika çekim yapıyorduk o zamanlar diziler 90 dakikaydı. Biz son dizimizi yaparken de yine 60 dakikaydı bizim dizimiz o zaman diziler 160 dakika oldu. Biz televizyona zarar veriyoruz diye düşünerek dizi yapmayalım dedik. Şimdi dijital platformlar için çalıştığımız bir proje var” şeklinde konuştu.

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”

Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”
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