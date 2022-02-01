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Ahmet Necdet Sezer kimdir? Ahmet Necdet Sezer nerelidir ve mesleği nedir?

01.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca kendini göstermeyen eski siyasetçi Ahmet Necdet Sezer, gündem konusu oldu. 2000’li yılların unutulmayan siyasetçileri arasında yer alan Ahmet Necdet Sezer’in özel hayatı ve daha önce neler yaptığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Ahmet Necdet Sezer hakkında bilinmeyenler…

Ahmet Necdet Sezer kimdir? Ahmet Necdet Sezer nerelidir ve mesleği nedir?

Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’de uzun yıllar siyasetle uğraştı. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanıdır. 2000 ile 2007 yılları arasında görev yaptı. Çok uzun süredir ekranlarda yer almayan Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Bu haberden sonra eski siyasetçi hakkında aramalar sıklaştı.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Sezer, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara'da hakim olarak göreve başladı. Ahmet Necdet Sezer'in 1977 ve 1978 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni hukuk alanında Yüksek Lisans yaptı. Sezer, Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10. cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem yürütmenin, hem de yargının başkanlığı görevini yapmış tek kişidir.

1983 ile 1988 yılları arasında Yargıtay üyeliği yapan Ahmet Necdet Sezer, 1988 yılından 1998'e kadar Anayasa Mahkemesi üyeliği, 1998 yılında da anayasa mahkemesi başkanlığı yaptı. 2000 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. 2007 yılında da cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül'e devretmiştir.

Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı seçilmeden önce kamuoyu tarafından tanınan bir kişiydi. Sezer, cumhurbaşkanı seçilmeden önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürüyordu. AnaSol-M koalisyon hükümeti ortaklarının (Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz) kendileri veya partilerinden birinin adaylığında ortak karara varamamaları sonucu, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer, Bülent Ecevit'in önerisiyle cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkmıştır.

25 Nisan 2000'de, Koalisyon liderlerinin yanı sıra muhalefet liderleri Recai Kutan ve Tansu Çiller de dahil 131 milletvekilinin ortak önergesiyle Sezer cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı görevini 16 Mayıs 2000'de Süleyman Demirel'den devralmıştır.


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