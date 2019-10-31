Ahmet Reyiz Yılmaz: "Suriyede en doğru karar İdlib ve Halep’in alınmasıdır"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "1920 milli misak meclis beyannamesinde açıkça Halep Milli Misak sınırları içindedir. Türkiye, Suriye 100 yıl öncesine dayanan meşru tüm haklarının arkasında durmalıdır. Halep ve İdlip Türkiye’ye katılmalıdır" dedi.

MYP Lideri Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak Suriye’deki son durumu değerlendirdi.

Dünyada devletleri sabote eden bir yapılanma olduğunu savunan Yılmaz, "Bu yapılanma, savaşların da kaynağı durumunda. İstikrarsızlıktan beslenen bu yapılanma ülkelere ekonomik ve stratejik saldırılar yaparak huzursuzlukları oluşturuyor. Bu durumda ülkelerin güçlü duruşuna ihtiyaç var. Türkiye ise bu duruşu sağlayacak insanlığa katkı verecek yegane ülkedir" ifadelerini kullandı.

Suriye’de yapılan en doğru hamlenin İdlib ve Halep’in alınması olacağını iddia eden Yılmaz, "Suriye’de yapılan hareketleri ve Türk varlığını güçlendirmenin yolu İdlib ve Halep’in durumundan geçer. 1920 milli misak meclis beyannamesinde açıkça Halep Milli Misak sınırları içindedir. Türkiye, Suriye 100 yıl öncesine dayanan meşru tüm haklarının arkasında durmalıdır. Halep ve İdlip Türkiye’ye katılmalıdır. Gerekirse bunun için referandum yolu da denenmelidir" şeklinde konuştu.

