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Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu

19.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Şık'ın katılmasıyla, TİP'in Meclis'teki milletvekili sayısı 3'e yükseldi.

Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu

HDP'den 4 Mayıs 2020'de "Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" diyerek ayrılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şık, şu ifadelere yer verdi;

"Bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bu memlekette her şey bir inat meselesi. Barışı, demokrasiyi ve hukuku boğanların sınırları çizdiği bir ülkede barış, demokrasi ve hukuk demekte ısrar ederek yaşamak ve hatta var olmak başlı başına bir inat işi. Ve biliyorum ki bizler inatçıyız. Haklı olanın, hakkı için mücadele edenin yanında duran bir inat bu. Çünkü yaşamın öğrettiği en önemli şeydir: İnat, daima kazanır. Öyle kuru kuruya, kötülük saçan, kötülerin yanında olan türden değil; 'İnatçı olmak fena şey değil, lakin iyiye inat etmeli' diyen Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum."

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