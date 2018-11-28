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Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı '3600 ek gösterge damada takıldı' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Takan'ın, AK Partili üst düzey yöneticilere dayandırdığı iddiasına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yakın bir arkadaşına, 'Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı aşamıyoruz..." dedi.

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge konusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir gelişme yaşanabileceğini aktarmıştı. Ancak 24 Kasım geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 3600 ek gösterge konusunda yaşanan sessizliği köşesine taşıdı ve gündem bir yaratacak bir iddiada bulundu.

İşte Takan'ın dikkat çeken yazısındaki ilgili bölüm;

"Müjde bekleniyordu...

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekim ayının son haftasında, "3600 ek gösterge ile ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak" demişti. 24 Kasım günü kimseden ses seda çıkmadı. Aradan 5 gün geçti hala tık yok!.. Bakan Selçuk, yalan mı konuşmuştu?.. Uzaktan da olsa tanırım kendisini. Hiç sanmıyorum...

Ziya Selçuk'un da iktidarın bu vaadini yerine getirememesinden dolayı çok sıkıntılı olduğunu duydum. Yakın çevresine 3600 ek göstergenin neden çıkarılamadığını anlatmış. 23 Kasım akşamı... Sabah, müjde vereceğini duyurduğu gün,  Ziya Selçuk, milyonlarca öğretmenin  önüne çıkacak... Konu 3600 ek göstergeye geliyor. Şöyle diyor yakın bir arkadaşına Ziya Selçuk: "Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı aşamıyoruz..."

Aldığım bu haber üzerine AKP'de bazı üst düzey yöneticilerle de görüştüm. 3600 ek gösterge meselesinde  Berat Albayrak'ı aşamadıklarını doğruladılar. Onların da elleri kolları bağlı, bekliyorlar...

Muhalefet, kanun teklifleri verdi, bütçe görüşmelerinde konunun üzerine defalarca gidildi, "siz kanun teklifi verin biz 'evet' diyelim" dendi. Dağ fare doğurdu!.. Adeta öğretmen ile dalga geçtiler. 24 Kasım öğretmenler gününde kuru kuruya "seni seviyoruz öğretmenim" mesajları yayınladılar.

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekim ayında verdiği müjde haberi ile yanlış yaptı!.. Bence, Bakan bey, Cumhur Hükümeti (!) sistemini kavrayamamış. Bakanların bu sistemde figüran bürokrat rolünden öteye gidemeyeceği gerçeğinin herhalde farkında değil. Zaten yakın bir zamanda yapılacak kabinede değişikliği ile ilgili dedikodularda da adı geçiyor. Hem sizler hem de Bakan bey için  yeni rejimde Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair  net fotoğrafı bir kez daha ortaya koyalım;

İbrahim Kalın; Dış siyaset ve güvenlik politikalarından sorumlu...

Berat Albayrak; Ekonomi ve ticaretten sorumlu...

Bilal Erdoğan; Eğitim, kültür ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinden sorumlu.

Bu üçlünün en tepesinde de baş koordinatör ve son karar verici  R. Erdoğan var. Gerisi hikaye!"

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Takan Berat Albayrak ziya selçuk 3600 ek gösterge

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
HELAL OLSUN EKONOMİDEN SORUMLU BAKANDIR ELBETTE BİR BİLDİGİ VARKİ AŞILMIYOR.
senin gibi koyunlari sagsinlar iyi güzelde senin bu aklının cezasını normal vatandaşta çekiyor bizim suçumuz ne
Saray bütçesi 800 milyon TL den, 2 milyar 800 milyon TL ye çıkarılırken, Hazine ve Maliye Bakanı neredeymiş ?
Yandaşları hortumla beslerken de aynı bilgeliği bekliyoruz..
@vural1946 senin gibiler halinden memnun keşke biraz daha maaşları düşürseler
@vural1946 fikri arsız olanın zikrinden medet ummak ahmaklıktır. sen ve senin gibi şakşakçılar hala bu arsızların fikirlerine helal olsun diyebiliyorsanız o da sizin ahmaklığınız.
Kayinbabasi 74 Bin TL cik alir sorun olmaz sende burada yalar peçete tutarsin...Allah hesabini hepinizden sorsun insallah haramzedeler
İşte bu kadar yeni Türkiyemiz hanedanlığı. Alın size tek adam rejimi
Berat bey vatandaşa cimrilik yapacağına sarayın masraflarıyla ilgilen. yakında saray ve damat demek yasaklanacak.yakındır
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